Свет в фотостудии. Один источник

Сразу же стоит сказать, что КПД это схемы – самый высокий среди всех других схем. С помощью одного источника можно получить, пожалуй, самые художественно выразительные портреты.

Конечно, такие схемы не универсальны и не покрывают весь спектр потребностей фотографа в студии, например, им достаточно трудно управлять при съемке групповых композиций или особенностей некоторых портретируемых людей. Однако при всей своей экономичности и достаточно простой управляемости при съемке одной модели, схема с одним источником освещения остается одной из самых популярных и востребованных. Для начала давайте посмотрим, как можно располагать источник относительно модели.

Вот так будет выглядеть светотеневой рисунок при разных вариантах освещения:

Фронтальное и передне-диагональное освещение (рисующий свет слева)

Боковое освещение (рисующий свет слева) и задне-диагональное освещение (моделирующий свет)

Контровое освещение (контровой свет)

Источник света ставится немного выше головы модели. Если поставить его слишком высоко, то тени будут ползти вниз, вы получите тени под глазами и длинную тень от носа. Если слишком низко - тени поползут вверх и лицо будет вылядеть широким и жутковатым.

Вот варианты верхнего и нижнего света, как пример распределения теней.

Верхний свет и нижний свет

Теперь давайте на конкретных примерах посмотрим, как работает схема с одним источником освещения. Немалую роль здесь играют насадки и отражатели. Используя рефлектор, стрип или тарелку (и соты к ним), софтбоксы, отражатели, экраны (непрозрачные поверхности) и тд., мы может добиться большого разнообразия светотеневого рисунка.

Здесь мы используем моноблок, тарелку и белый фон. В итоге получаем жесткий рисунок света и тени, с четкими переходами между ними. Модель необходимо поставить как можно ближе к фону для того, чтобы источник света, расположенный фронтально, создавал короткую, плотную тень на белом фоне. Высота моноблока может быть разной, все зависит от поставленной задачи. Чем выше моноблок относительно модели, тем длиннее будет тень. В идеале нужна стойка типа “журавль”, это позволит расположить моноблок строго напротив модели и ничего не будет мешать съемке, как это может быть в случае использования обычной стойки.

Здесь мы используем моноблок, белый зонт “на просвет” и черный фон. Такая схема света добавит глубины и выразительности портрету, хотя ее специфика в том, что подойдет она не любой модели. В данном случае модель должна встать на некотором расстоянии от фона. Обычно моноблок располагается на уровне головы модели.

И опять - портретная тарелка, но уже под углом 45-50 гр. Свет локально, но мягко ложится на лицо модели, а светотеневой рисунок создается за счет поворота головы. Близкое расположение источника света сделает тени жестче и "провалит" задний фон, сделав его темным до черноты. Чем дальше будет расположен источник света в этой ситуации, тем больше будет световое пятно, мягче тени и светлее фон.

В этом случае не стоит акцентировать свое внимание только на лице, ведь у модели есть много и других достоинств, поэтому мы используем софтбокс, который позволяет получить большое световое пятно и мягкий свет. Но для получения четкого, несмазанного светотеневого рисунка с глубокими тенями, подчеркивающими объем и фактуру модели, мы используем непрозрачный экран (картон, со стороной не меньшей стороны софтбокса), ограничивая площадь и пропорции софтбокса.

Достаточно интересна схема с одним источником и отражателем, когда источник работает, как моделирующий, а отражатель - как рисующий свет. Немного дублей для правильного расположения моноблока и отражателя, повернутого серебристой стороной - и портрет готов. Просто пообщайтесь с моделью, - отражение света пилота импульсного источника освещения для нее должно быть расположено по центру отражателя. Не забывайте, что последний расположен выше уровня головы модели. Этим мы решаем сразу две важные задачи: свет от моноблока не заслоняется портретируемой и источник отраженного света находится на правильном месте.

Интересные результаты дает использование одного источника освещения, расположенного сверху ровно над моделью на "журавле". Из насадок это может быть как рефлектор, дающий жесткий свет и четкие тени (и здесь стоит поиграть с расположением источника "дальше-ближе"), так и софтбокс, использование которого видно на примере.

Для этой фотографии был использован один источник света — портретная тарелка с сотами. Располагается источник над моделью сверху с помощью журавля или подвесной системы крепления, чтобы не мешали стойки. Тарелка направлена вниз под углом около 60 градусов. Моноблок с насадкой расположен в полуметре от лица модели. Обратите внимание, что свет на лице модели и световое пятно на фоне - от одного источника, поэтому стоит поиграть и сделать несколько дублей, что бы найти свой светотеневой рисунок.

Конечно, все световые схемы с одним источником освещения, дающие различные нюансы при создании фотопортрета, мы рассмотреть не можем. Да, если честно, это и незачем, - слишком разные варианты имеющегося оборудования у фотостудий, в которых вы будете снимать; их площадь и высота потолков; физиогномических особенностей моделей и другие аспекты. Но один секрет рассматриваемой сегодня схемы мы все же раскроем: один источник освещения идеален для съемке портрета мужчины в возрасте. Именно резкий боковой свет особенно выгодно подчеркивает лепку мужского лица, морщины и его брутальность...

... но это не значит, с его помощью нельзя передать и фактуру женской кожи.

N.B. При съемке в студии многие начинающие фотографы теряются в разнообразии насадок и большого количества источников. В действительности все не так сложно, как кажется и сегодня мы рассмотрели несколько вариантов интересного освещения с 1 источником и одной насадкой. Можно заметить, что днем чаще всего мы наблюдаем только один источник, этот источник солнце, оно находится значительно выше наших глаз и дает свет, от которого возникают жесткие тени. Однако в пасмурную погоду свет гораздо более мягкий, тени соответственно не такие жесткие и поэтому многие фотографы любят снимать именно тогда когда солнце заходит за облака. По большому счету, студийное оборудование создано для того, чтобы мы не зависели от погодных условий и могли создавать нужный нам свет в нужном нам месте. Фактически, используя насадки, которые делают свет более мягким (софтбоксы, октобоксы, стрипбоксы и т.д.), мы имитируем освещение в пасмурную погоду, рассеивая свет вспышки, как облака рассеивают солнце , а поднимая источник на большое расстояние в точности повторяем световую схему которую видим на улице. Помните о принципах естественного освещения в природе - это поможет вам правильно использовать описанные схемы и придумать свои.

Комментарии /