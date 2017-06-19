Свет в фотостудии. Урок 3

а этом уроке мы продолжим говорить о характеристиках света, о том, как их можно использовать в фотографии и вспомним законы физики.

Свет бывает естественный и искусственный – в зависимости от происхождения источника освещения. Так, естественный свет – это свет, излучаемый природными источниками. Прежде всего, к ним относятся огонь, солнце, луна и звезды.

Но в природе встречаются и более редкие источники видимого света. Например, светящиеся организмы, скопление которых может создавать световое пятно, достаточное для создания удивительных снимков.

Под естественный свет приходится скорее подстраиваться, чем управлять им: выбирать подходящее время суток и располагать модель относительно света, а не наоборот. Управлять естественным светом можно разве что при помощи отражателей, рассеивателей и проч., перенаправляя лучи света в нужном направлении. Исключением является огонь, которым человек успешно научился управлять – зажигать свечи, костры и факелы в любом количестве.

К искусственному освещению относится свет источников и приборов, созданных руками человека: лампы накаливания, вспышки, газовые фонари, люминесцентные лампы, свечение различных приборов, экранов и т.д. Искусственным светом, как правило, легче управлять: выбирать угол падения, интенсивность, включать или выключать источник.

С точки зрения фотографии можно выделить источники света, которыми фотограф может беспрепятственно управлять (вспышки, студийные осветители и др.) и те, к которым приходится приспосабливаться (солнечный свет, свет в общественном помещении, уличное освещение ночью).

И в том, и в другом случае нелишним будет знание правил распределения света в пространстве:

1. В природе света действует правило обратных квадратов. А именно: сила света обратно пропорционально квадрату расстояния. F L = 1 / s2 , где F L — сила света (интенсивность освещения), s – расстояние от источника освещения до объекта съемки

Так, если поставить вспышку на расстоянии 3 метра от модели, то сила света на таком расстоянии будет равна 1/9 исходной мощности импульса.

2. С увеличением расстояния от источника освещения площадь светового пятнаувеличивается.

3. С увеличением расстояния от источника свет становится более мягким.

4. Чем выше плотность вещества, через которое проходит свет, тем быстрее снижается сила света (т.е. тем сильнее он рассеивается).

А если применить эти знания в фотостудии, то мы можем прийти к практическим выводам:

1. Чем ближе модель к источнику света, тем меньшую экспозицию нужно выставлять(сильнее закрывать диафрагму или сокращать выдержку, либо и то, и другое).

2. Сначала при увеличении расстояния от источника сила света уменьшается очень быстро, затем этот процесс замедляется. Поэтому чем дальше вы расположите модель от источника света, тем большую свободу движений она будет иметь.

3. Для равномерного освещения нескольких объектов съемки располагайте источник освещения дальше от них. Например, при групповом портрете: чем больше людей вы снимаете, тем дальше нужно отодвигать осветительный прибор для равномерного освещения всех портретируемых.

4. Для получения более мягкого рисунка при отсутствии рассеивателей отодвиньте источник света подальше от модели.

5. При невозможности управлять мощностью источника освещения аппаратно (при помощи переключателей мощности импульса), можно просто отставить осветительный прибор дальше от модели.

6. При съемках в тумане или под водой источник света нужно подносить значительно ближе к объекту съемки для достижения сравнимого результата.

На следующем уроке мы разберем, что такое - цветовая температура и почему некоторые фотографии получаются желтыми, а некоторые синеголубыми.

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