Свет в фотостудии. Урок 2

онечно же, при съемке в фотостудии мало знать только о схемах расположения источников освещения. У света достаточное количество характеристик, знание которых позволит лучше разобраться в процессе фотографирования.

Например, свет в фотографии можно классифицировать по следующим параметрам:

— характер освещения (мягкий или жесткий свет);

— способ получения освещения (направленный, рассеянный, отраженный);

— направление света относительно объекта съемки (фронтальный, боковой, контровой, верхний, нижний);

— в зависимости от характера источника (естественный и искусственный свет);

— по цветовой температуре (теплый или холодный свет).

Можно до бесконечности выделять все больше и больше видов света, но мы остановимся на представленном делении.

Мягкий свет и жесткий свет

Жесткий свет имеет характерную картинку, которую легко распознать по резкому контрасту между светом и тенью, минимумом полутонов. При жестком освещении тени от объектов становятся глубокими, а блики – ярко выраженными. Также подчеркивается текстура объектов съемки. Самый простой пример жесткого света – это солнце в яркий полдень. Также жесткий свет можно создать при помощи вспышек, направленных на объект съемки без использования каких-либо насадок. Жесткий свет дают студийные приборы с рефлектором или с насадкой типа соты, тубус и т.п.

Мягкий свет характеризуется более спокойным рисунком – максимум полутонов и градиентов. Поэтому в классической портретной съемке основным источником является источник мягкого света – студийный прибор с фотозонтом или софтбоксом или же мягкий свет из окна. Также примером мягкого света может служить естественное освещение в облачную погоду или свет в тени здания в солнечный день.

Как получить нужный светотеневой рисунок

Светом можно управлять (при съемках в студии или со вспышкой) или же использовать то, что есть вокруг (при съемках на улице или в помещении без вспышки). Как бы то ни было, фотограф может использовать три разных по способу получения вида света.

Направленный свет получается при использовании довольно мощного источника, направленного на объект съемки с небольшого расстояния, часто с использованием сот или тубуса, что бы ограничить световое пятно по площади. Поэтому направленный свет – обычно жесткий с характерным светотеневым рисунком.

Отраженный свет получается при отражении основного источника от какой-либо поверхности. Это может быть зеркало, белый однородный материал, серебристая поверхность или обычная выкрашенная в однотонный цвет стена. Поверхности белого и серебристого цвета не изменяют цветовую температуру (т.е. сохраняют естественные цвета). Цветные поверхности при отражении света от них дают цветные рефлексы, поэтому их нужно использовать с осторожностью. Отраженный свет по жесткости занимает среднее положение между направленным и рассеянным.

Рассеянный свет – это свет от основного источника, который проходит через полупрозрачные субстанции, прежде чем попасть на объект съемки. В качестве рассеивателя могут служить кучевые облака на небе, кусок полупрозрачной ткани, лист бумаги, занавески или профессиональные приспособления (зонты на просвет, софтбоксы и т.п.). Также рассеянный свет – это свет в тени в солнечный день. Рассеянный свет – наиболее мягкий, дающий плавные переходы между светом и тенью на объекте съемки.

Вы наверняка зрительно представляете, что свет можно направлять под разным углом относительно объекта съемки: прямо на модель («в лоб»), сбоку, под 45 градусов, сзади, сверху или снизу. От угла освещения зависит способ передачи объемов на объекте съемки. Наверняка вы слышали выражения типа «плоский свет» и «объемный, художественный свет». Так вот для того, чтобы при помощи фотографии, двухмерного изображения передать объем, который мы видим в реальном, 3D мире, необходимо использовать свет, подчеркивающий объемность предметов.

Лучше всего с этой задачей справляется боковой свет (на прошлом уроке мы выяснили, что у фотографов он называется рисующий и моделирующий), а в сочетании с акцентной подсветкой сзади (контровой) он создает максимальный художественный эффект.

Только боковой свет – понятие довольно широкое, егоможно поставить под разными углами. То, как правильно выставить боковой свет, зависит уже от модели и особенностей ее внешности. Также красивый свето-теневой рисунок создает верхний свет, который часто используют для модельной съемки в студии.

А вот нижний свет используют в основном для заполнения теней или для создания специфического эффекта съемки для фильмов ужасов.

Другие классификации света мы рассмотрим на следующем уроке.

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