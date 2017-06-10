Пейзажная фотография. Урок 4-й

Впечатляющие съемки в горах
Фотографируйте под таким углом, под которым мы не смотрим в обычной ситуации. Например, если вы фотографируете горы, то не нужно делать снимок с дороги, у подножья гор. Этот вид доступен всем. Поэтому лучше не снимайте снизу вверх. Чтобы создать впечатляющие снимки гор, действительно интересные людям, лучше фотографировать с необычной для людей позиции: сверху вниз. Поднимитесь на автомобиле как можно выше в горы, или вскарабкайтесь на вершину (если это безопасно), установите фотоаппарат и сделайте снимок сверху вниз или параллельно линии горизонта.
Это то же правило, по которому не нужно фотографировать цветы сверху вниз. Мы всегда видим цветы именно так, поэтому такие фотографии не впечатляют. И горы мы видим чаще снизу. Это обычно, это скучно и не демонстрирует людям ничего, что они бы не видели сами сотни раз.
Более теплые рассветы и закаты
Автором этого приема является Билл Фортни (Bill Fortney). Он придумал, как получить более теплый оттенок цвета на рассветах и закатах. При использовании фотоаппарата Nikon перейдите в меню и выберите в качестве режима баланса белого вариант Дневной свет (Daylight), нажмите кнопку с изображением стрелочки, указывающей направо, чтобы открыть экран Точная настройка (Fine-tune), введите значение -3 и нажмите кнопку ОК. Более теплый оттенок создает хорошее впечатление.
При использовании фотоаппаратов Canon устанавите баланс белого. Не забывайте отключать этот параметр, если вы не фотографируете рассветы или закаты.)