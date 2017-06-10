Пейзажная фотография. Урок 4-й

егодня мы перемещаемся в горы и впереди - несколько советов, которые помогут вам сделать фотографии еще лучше.

Впечатляющие съемки в горах

Фотографируйте под таким углом, под которым мы не смотрим в обычной ситуации. Например, если вы фотографируете горы, то не нужно делать снимок с дороги, у подножья гор. Этот вид доступен всем. Поэтому лучше не снимайте снизу вверх. Чтобы создать впечатляющие снимки гор, действительно интересные людям, лучше фотографировать с необычной для людей позиции: сверху вниз. Поднимитесь на автомобиле как можно выше в горы, или вскарабкайтесь на вершину (если это безопасно), установите фотоаппарат и сделайте снимок сверху вниз или параллельно линии горизонта.

Это то же правило, по которому не нужно фотографировать цветы сверху вниз. Мы всегда видим цветы именно так, поэтому такие фотографии не впечатляют. И горы мы видим чаще снизу. Это обычно, это скучно и не демонстрирует людям ничего, что они бы не видели сами сотни раз.

Более теплые рассветы и закаты

Автором этого приема является Билл Фортни (Bill Fortney). Он придумал, как получить более теплый оттенок цвета на рассветах и закатах. При использовании фотоаппарата Nikon перейдите в меню и выберите в качестве режима баланса белого вариант Дневной свет (Daylight), нажмите кнопку с изображением стрелочки, указывающей направо, чтобы открыть экран Точная настройка (Fine-tune), введите значение -3 и нажмите кнопку ОК. Более теплый оттенок создает хорошее впечатление.

При использовании фотоаппаратов Canon устанавите баланс белого. Не забывайте отключать этот параметр, если вы не фотографируете рассветы или закаты.)

Что фотографировать в плохую погоду?

Представьте себе, что вы решили мрачный день, когда моросит дождь, полностью посвятить редактированию фотографий с помощью Photoshop. Это нельзя назвать самым неудачным решением, но вы теряете несколько возможностей сделать отличные фотографии.

Например:

1. Сразу после дождя, когда еще много туч и темно, наступает отличный момент для съемки листвы в лесу (зеленый цвет листьев кажется более интенсивным и живым, хорошо выглядят даже листья на земле, дополнительное впечатление придают капли дождя на листьях и цветах), речек и водопадов (можно использовать большие значения выдержки, пока солнце остается за тучами).

2. Если идет гроза, то сразу после прекращения дождя тучи могут разойтись, выглянет солнце и можно сделать впечатляющий кадр. Разрыв в тучах может появиться всего на несколько минут, а потом опять пойдет дождь, или наоборот, небо полностью очистится и будет яркое солнце (настоящий враг фотографа-пейзажиста), поэтому будьте готовы к съемке. Этого момента стоит дождаться.

3. Перед тем как гроза утихнет, небо может быть окрашено в самые необычные цвета, тучи будут очень грозными и через них будут пробиваться лучи света. Большинство людей пропускают эти моменты, поэтому будьте наготове (не фотографируйте во время дождя, чтобы защитить себя и аппаратуру).

На следующем уроке мы рассмотрим создание панорамных снимков, а пока:

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