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“Электрическая вселенная”: Светографика на пленочной камере

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Посмотрите на эту фотографию. С первого взгляда кажется, что это сложное цифровое изображение, созданное с помощью фотошопа. Но могли бы вы подумать, что это обычный снимок в стиле светографики, сделанный на пленочную камеру?
06.07.2015
Photonews

electricuniverse

Фотограф Джейсон Д. Пейдж (Jason D. Page) целых 4 года планировал создание этого снимка. И только совсем недавно он дождался идеальных условий и получил потрясающий результат. Стоит отметить, что Джейсон является большим поклонником светографики и к каждому своему проекту подходит с особой тщательностью и страстью.

"Моей идеей было запечатлеть в кадре грозовую бурю и молнии, а затем нарисовать светом звезды и планеты. Таким образом, на одном снимке я уместил целую световую вселенную", рассказывает Пейдж. 

Главной трудностью стали поиски нужного светового оборудования. Такой способ светографики – “облако-к-облаку”, оказался еще менее распространенным, чем он ожидал.

Чтобы поймать кадр, который вы видите, Пейдж отснял 15 рулонов пленки за одну ночь. Он использовал CanonAE-1 с 35-мм пленкой Ektar 100.

Как только вспыхивала молния, Пейдж сразу же “запрыгивал” в кадр и заполнял снимок световыми рисунками планет и звезд, используя различное световое оборудование (в том числе свои собственные изобретения). Фото выше удостоилось чести называться“финальным кадром”. Ниже две неудачные(по мнению Пейджа) попытки.

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“Я даже не мог представить, что это будет так сложно. Но я счастлив признать, что мне наконец-то удалось создать снимок, которым я действительно горжусь», — говорит Пейдж. 

Источник: petapixel.com

Перевод: Анна Дикарева




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Анна Дикарева
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