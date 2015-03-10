“Электрическая вселенная”: Светографика на пленочной камере

осмотрите на эту фотографию. С первого взгляда кажется, что это сложное цифровое изображение, созданное с помощью фотошопа. Но могли бы вы подумать, что это обычный снимок в стиле светографики, сделанный на пленочную камеру?

Фотограф Джейсон Д. Пейдж (Jason D. Page) целых 4 года планировал создание этого снимка. И только совсем недавно он дождался идеальных условий и получил потрясающий результат. Стоит отметить, что Джейсон является большим поклонником светографики и к каждому своему проекту подходит с особой тщательностью и страстью.

"Моей идеей было запечатлеть в кадре грозовую бурю и молнии, а затем нарисовать светом звезды и планеты. Таким образом, на одном снимке я уместил целую световую вселенную", —рассказывает Пейдж.

Главной трудностью стали поиски нужного светового оборудования. Такой способ светографики – “облако-к-облаку”, оказался еще менее распространенным, чем он ожидал.

Чтобы поймать кадр, который вы видите, Пейдж отснял 15 рулонов пленки за одну ночь. Он использовал CanonAE-1 с 35-мм пленкой Ektar 100.

Как только вспыхивала молния, Пейдж сразу же “запрыгивал” в кадр и заполнял снимок световыми рисунками планет и звезд, используя различное световое оборудование (в том числе свои собственные изобретения). Фото выше удостоилось чести называться“финальным кадром”. Ниже две неудачные(по мнению Пейджа) попытки.

“Я даже не мог представить, что это будет так сложно. Но я счастлив признать, что мне наконец-то удалось создать снимок, которым я действительно горжусь», — говорит Пейдж.

Источник: petapixel.com

Перевод: Анна Дикарева

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