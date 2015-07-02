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Магия танца: Сюрреалистические фотографии от танцовщицы балета

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Влюбленная в художественную фотографию Килли Спарре (Kylli Spare) долгое время мечтала стать профессиональной балериной. Но осознав, что танцы - это не ее путь, Келли выбрала фотографию и решила никогда не оглядываться назад.
06.09.2015
Photonews

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С этих пор сюрреалистичные автопортреты Спарре стали известны по всему миру. Впервые они были представлены на международных выставках, которые она организовывала сама.

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“Процесс создания каждого кадра уникален”, - рассказывает Спарре. Некоторые снимки я тщательно обрабатываю в Photoshop, другие - оставляю практически без обработки. Я очень люблю эту работу  – кажется, у тебя нет никаких ограничений кроме воображения.”

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На своих снимках Спарре почти всегда оказывается в волшебном мире или максимально необычной окружающей среде.

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С другими работами Спарре вы можете ознакомиться на ее сайте, Facebook или Flickr

Источник: petapixel.com

Перевод: Анна Дикарева

 




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