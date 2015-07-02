Магия танца: Сюрреалистические фотографии от танцовщицы балета

С этих пор сюрреалистичные автопортреты Спарре стали известны по всему миру. Впервые они были представлены на международных выставках, которые она организовывала сама.
“Процесс создания каждого кадра уникален”, - рассказывает Спарре. Некоторые снимки я тщательно обрабатываю в Photoshop, другие - оставляю практически без обработки. Я очень люблю эту работу – кажется, у тебя нет никаких ограничений кроме воображения.”
На своих снимках Спарре почти всегда оказывается в волшебном мире или максимально необычной окружающей среде.
С другими работами Спарре вы можете ознакомиться на ее сайте, Facebook или Flickr
Источник: petapixel.com
Перевод: Анна Дикарева
Комментарии /