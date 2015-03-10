Африканская Одиссея: Фотографии, от которых захватывает дух

ноябре 2014 года фотограф Йохан Джоржет (Johan Georget) сел на корабль и отправился в путешествие по африканским странам. За полгода он объездил 12 стран, проехал около 30 тысяч километров и сделал более 30 тысяч фотографий. «Африканская Одиссея» – история его путешествия в снимках.

Джоржет сделал много волшебных снимков, которые передают дух далекой и жаркой Африки: тут вам и стая взлетающих фламинго, и рычащий лев, и поджидающий добычу леопард, и колоритные пейзажи.

Однажды фотограф остановился возле «Этоша» – одного из крупнейших национальных парков Намибии. Он несколько дней исследовал заповедник и в итоге решил разбить палатку возле озера, куда звери сходились на водопой.

«День был пасмурный, небо было покрыто облаками и дикие животные не проявляли особой активности. Только небольшое стадо антилоп пришло на водопой в середине дня», - рассказывает Джоржет.

После 6-часового ожидания, фотограф уже собрал вещи и приготовился уйти ни с чем, но потом решил подождать еще немного. И через час, когда заходящее солнце окрасило небо в багровые оттенки, Джоржет вдруг поймал удивительный момент, которого он так долго ждал. Большой черный носорог вышел из кустов и замер прямо посередине водопоя.

Фотографию носорога Йохан снял на PentaxK-5 IISс объективом 16-50мм f/2.8 при ISO400 и выдержке 1/125с.

Йозефу также удалось снять расположенный во впадине Данакили в северо-восточной части Эфиопии вулкан Эрта Але, который является одним из самых сухих, самых низких и самых горячих мест на Земле. Температура здесь почти всегда превышает 45 градусов Цельсия и никогда не опускается ниже 30 градусов. Здесь практически не выпадают осадки, а территория вокруг вулкана расположена на 20 метров ниже уровня моря.

Источник: petapixel.com, www.johangeorget.com

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