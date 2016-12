Вымирающие племена: Портреты с отдаленных уголков Земли

Фотограф провел три года (с 2010 по 2013) путешествуя по миру и знакомясь с представителями вымирающих племен из самых дальних уголков земли. У него была глобальная цель - снять портреты этих людей и запечатлеть в кадре их обряды, обычаи и традиции. Название серии снимков говорит само за себя: "Пока они не исчезнут" (Before They Pass Away). "Я хотел запечатлеть, задокументировать их жизнь прежде, чем они уйдут навсегда", – говорит фотограф.

За время работы над проектом, Нельсон объездил более 35 племен, которые ему удалось отыскать в Европе, Азии, Африке, Южной Америке. Первоначально Нельсон планировал посетить 70 племен, но в итоге их количество пришлось сократить вдвое. В каждом новом месте Джимми сталкивался с не самой простой задачей: ему нужно было наладить хорошие отношения с членами племени и снять их портреты в национальных костюмах на фоне первозданной природы. В интервью он признается, что «старался быть маленьким в прямом и переносном смысле слова, чтобы местные жители чувствовали свое превосходство». Ему часто приходилось использовать язык жестов, а в некоторых племенах он не смог обойтись без услуг переводчика.

Для съемок он использовал свою 50-летнюю крупноформатную камеру и фотопластинки.

На создание этих снимков Нельсона вдохновил Эдвард Кёртис, который в начале прошлого века продемонстрировал миру фотографии американских индейцев, отобразив их древнюю самобытную культуру. Он был последним, кто видел этих индейцев, прежде чем их племя исчезло навсегда.

Пресса уже освещали этот проект два года назад. Но до сих пор в сети появляются новые фотографии и подробности его создания.

Изображение трех казахов на горе – любимый снимок Нельсона. На его создание у фотографа ушло целых четыре дня – все это время он пытался поймать нужный свет. Но когда пришло время нажать на кнопку затвора, руки фотографа настолько онемели от холода, что он не мог пошевелить и пальцем. Одна из женщин племени приложила руки Джимми к своему телу под шубой, нарушив, тем самым, каноны своей веры.

Источник: petapixel.com, etoday.ru

