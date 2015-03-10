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Вымирающие племена: Портреты с отдаленных уголков Земли

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Знаете ли вы, что в мире проживает более 350 миллионов представителей древних племен, которые находятся на грани вымирания? Фотограф Джимми Нельсон (Jimmy Nelson) объездил земной шар от холодного севера до жаркого юга и создал масштабный документальный проект, который открывает перед нами многообразие далеких культур.
05.07.2015
Photonews

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Фотограф провел три года (с 2010 по 2013) путешествуя по миру и знакомясь с представителями вымирающих племен из самых дальних уголков земли. У него была глобальная цель - снять портреты этих людей и запечатлеть в кадре их обряды, обычаи и традиции. Название серии снимков говорит само за себя: "Пока они не исчезнут" (Before They Pass Away). "Я хотел запечатлеть, задокументировать их жизнь прежде, чем они уйдут навсегда", – говорит фотограф.

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За время работы над проектом, Нельсон объездил более 35 племен, которые ему удалось отыскать в Европе, Азии, Африке, Южной Америке. Первоначально Нельсон планировал посетить 70 племен, но в итоге их количество пришлось сократить вдвое. В каждом новом месте Джимми сталкивался с не самой простой задачей: ему нужно было наладить хорошие отношения с членами племени и снять их портреты в национальных костюмах на фоне первозданной природы. В интервью он признается, что «старался быть маленьким в прямом и переносном смысле слова, чтобы местные жители чувствовали свое превосходство». Ему часто приходилось использовать язык жестов, а в некоторых племенах он не смог обойтись без услуг переводчика.

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Для съемок он использовал свою 50-летнюю крупноформатную камеру и фотопластинки.

На создание этих снимков Нельсона вдохновил Эдвард Кёртис, который в начале прошлого века продемонстрировал миру фотографии американских индейцев, отобразив их древнюю самобытную культуру. Он был последним, кто видел этих индейцев, прежде чем их племя исчезло навсегда.

Пресса уже освещали этот проект два года назад. Но до сих пор в сети появляются новые фотографии и подробности его создания.  

Altantsogts, Bayan Olgii Mongolia, 2011

Изображение трех казахов на горе – любимый снимок Нельсона. На его создание у фотографа ушло целых четыре дня – все это время он пытался поймать нужный свет. Но когда пришло время нажать на кнопку затвора, руки фотографа настолько онемели от холода, что он не мог пошевелить и пальцем. Одна из женщин племени приложила руки Джимми к своему телу под шубой, нарушив, тем самым, каноны своей веры.

Rock of Rah Rah lava Island, Torba Province Vanuatu Islands, 2011

Oxana Teyunrultett & Oleasya Etguest, Second Brigade Chukotka Russia, 2012

Tumbu, Hangu, Peter, Hapiya, Kati, Hengene & Steven Huli Wigmen, Ambua Falls, Tari Valley Papua New Guinea, 2010

Yakim, Brigade 2, Nenet Yamal Peninsula, Ural Mountains Russia, 2011

Lelesas, Louelen, Lewangu, Lepokodou, Loingu & Nyerere Ndoto Mountain Range Kenya, 2010

Goroka, Eastern Highlands Papua New Guinea, 2010

Bayau Bulang Renchinkhumbe, Khovsgol Mongolia, 2011

Dele, Lale, Korcho Village, Omo Valley, Ethiopia, 2011

Noel Pearse & Dominique Pere Huka Falls, North Island New Zealand, 2011

Hilao Moyizo Village, Omo Valley Ethiopia, 2011

Lekir Monastery Ladakh India, 2012

Menaja Koke Ponowi Village, Jalibu Mountains, Western Highlands Papua New Guinea, 2010

Nyerere, Loingu, Lewangum & Lepokodou Kaisut Desert Kenya, 2010

Perak Lady Lamayuru Monastery, Lamayaru Village, Ladakh India, 2012

Garsho, Hylo, Pita, Colle, Aike & Garupa Bori Village, Southern Omo Ethiopia, 2011

Yangshuo Cormorants China, 2005

Gisborne Festival, North Island New Zealand, 2011

Bartholomeuw, Rubin, Gibson & Samson, Kalam Tribesmen Simbai, Nukunt Village, Bismark Range, Central Highlands Papua New Guinea, 2010

Источник: petapixel.com, etoday.ru




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Анна Дикарева
/annadicareva


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