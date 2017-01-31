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FILM Ferrania P30

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FILM Ferrania представила первую пленку, которая будет производиться серийно – это черно-белая 35-миллиметровая Ferrania P30.
26.03.2017
Photonews

Поначалу пленка будет выпущена в ограниченной версии  Ferrania P30 ALPHA. Это воссоздание пленки, благодаря которой компания Ferrania была известна всему миру еще полвека назад. В новой версии разработчики компании использовали достижения новейших технологий. 

Ferrania P30 ALPHA имеет светочувствительность ISO 80, по сути это панхроматическая черно-белая кинопленка в нарезке для фотокамер. С тех пор как оригинальная Pancro P30 была выпущена более 50 лет назад, она была использована многими значительными режиссерами при создании своих картин. Плотность серебра на поверхности пленки достигает 5 грамм на квадратный метр. 

Как признает сама компания Ferrania, предсерийная партия пленки имеет «различные дефекты» типа царапин и проблем с контрастом, однако эти дефекты будут устранены в финальной коммерческой версии пленки, которая пойдет в массовое производство.




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