FILM Ferrania P30

Поначалу пленка будет выпущена в ограниченной версии Ferrania P30 ALPHA. Это воссоздание пленки, благодаря которой компания Ferrania была известна всему миру еще полвека назад. В новой версии разработчики компании использовали достижения новейших технологий.



Ferrania P30 ALPHA имеет светочувствительность ISO 80, по сути это панхроматическая черно-белая кинопленка в нарезке для фотокамер. С тех пор как оригинальная Pancro P30 была выпущена более 50 лет назад, она была использована многими значительными режиссерами при создании своих картин. Плотность серебра на поверхности пленки достигает 5 грамм на квадратный метр.



Как признает сама компания Ferrania, предсерийная партия пленки имеет «различные дефекты» типа царапин и проблем с контрастом, однако эти дефекты будут устранены в финальной коммерческой версии пленки, которая пойдет в массовое производство.