Самая быстрая в мире SD-карта Sony SF-G

Серия SF-G, в которую теперь входит самая быстрая в мире SD-карта, станет идеальным дополнением для высокопроизводительной цифровой зеркальной или беззеркальной камеры, обеспечивая скорость записи до 299 МБ/с для увеличения времени скоростной съемки камер с поддержкой UHS-II в режиме Burst для получения изображений с высоким разрешением.



Молниеносная скорость записи этих карт памяти емкостью 32, 64 или 128 ГБ также позволяет сократить время очистки буфера, чтобы вы всегда могли вовремя запечатлеть важные моменты жизни.



Алгоритм, разработанный компанией Sony, поддерживает высокую скорость записи данных даже при повторной съемке в режиме Burst.



В числе прочих особенностей этой SD-карты — сверхбыстрая скорость чтения до 300 МБ/с. При наличии адаптера для карт памяти эти карты помогут быстро перенести крупные файлы на компьютер, облегчая процесс обработки для профессиональных фотографов.



SD-карты от Sony прочны, надежны и защищены от проникновения воды и статического электричества, чтобы ваши драгоценные снимки всегда были в безопасности. Однако если вы весь день заняты съемками и каждая минута на счету, можно случайно удалить какие-то изображения. Бесплатные программы Sony для восстановления файлов помогут вам быстро вернуть удаленные изображения или видеоролики, включая снимки в формате RAW и видеофайлы в формате 4K XAVC-S.



Вместе с картами памяти серии SF-G компания Sony представляет новую модель адаптера для карт памяти, MRW-S1, идеальное решение для мгновенной оптимизации процесса обработки изображений благодаря ускорению переноса крупных файлов с SD-карты серии SF-G на компьютер. Этот компактный адаптер оснащен разъемом USB SuperSpeed (USB3.1 Gen.1) типа A, позволяющим подключаться без помощи кабеля, чтобы процесс копирования происходил быстрее, чем через гнездо для SD-карт на компьютере.