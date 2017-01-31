Pixlplay для смартфонов - подарок для детей и их родителей

Дизайн корпуса Pixlplay навеян внешним видом классических пленочных 35-миллиметровых камер. Вы просто вставляете «любой стандартный» смартфон на платформе Apple или Android, закрепляете его упругими зажимами, запускаете приложение Pixlplay – получается удобная и простая камера. Дети могут заниматься фотографией, при этом риск уронить и повредить ваш недешевый смартфон существенно уменьшается.

Поскольку система использует камеру вашего смартфона, то качество снимков получится вполне приличным. Либо, возможно, у вас завалялся старый смартфон – не используется и собирает пыль – тогда система Pixlplay позволит вам вдохнуть в него новую жизнь и превратить в высокотехнологичную детскую игрушку.Корпус выпускается в двух цветовых вариантах. Он оснащен эргономичной прорезиненной рукояткой и ремешком на запястье, все рассчитано на маленькие детские ручки. Встроенный защитный экран предохраняет смартфон от попадания грязи и брызг, а удобная кнопка спуска работает через подсоединенный к смартфонному входу наушников кабель.Сверху корпуса имеется оптический видоискатель, на передней же его поверхности сделан «объектив», который вращается со щелчками, а также есть колесико «подачи пленки» – ребенок может играть в «пленочную камеру».Приложение Pixlplay позволит детям немного покреативить со своими снимками – добавить стикеры, рамки, рожицы и так далее.