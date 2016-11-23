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Стильные сумки и аксессуары бренда ONA

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Компания ONA, выпускающая фотосумки класса люкс, анонсировала новую линейку небольших сумок и аксессуаров, предназначенных в первую очередь для владельцев компактных системных камер.
31.01.2017
Photonews

Сумка Bond Street имеет вертикальную компоновку, она рассчитана на небольшую камеру и пару объективов, либо на три-четыре объектива, если камера постоянно находится на шейном ремне. У этой сумки большой верхний клапан, который фиксируется застежкой ременного типа. Внутренний объем имеет мягкие прокладки и разделяется на два отсека свободно переставляемой перегородкой. 

Компания ONA предлагает сумку Bond Street в двух вариантах цветового оформления – черном, коричневом («античный коньяк», он показан на первых иллюстрациях), а также серый («вощеный холст»). 

Другая сумка, именуемая Beacon, по форме похожа на тубус для чертежей или на чехол для штатива. Она оснащена двумя застежками-молниями. Три съемные перегородки позволяют произвольно организовать внутреннее пространство «тубуса» – от одного общего отсека до четырех отдельных. Соответственно, в сумку можно положить небольшой штатив, или же камеры, объективы и аксессуары – преимущественно «беззеркальных» габаритов. 

Сумка Beacon изготовлена из черного нейлона с кожаной отделкой, оснащена ручкой для переноски, а также съемным наплечным ремнем. 

Кроме сумок, анонсирован кожаный ремешок на запястье – модель называется Kyoto. Обещано, что он достаточно крепок, чтобы удерживать камеры весом более 2,5 кг, хотя тестировался с грузом до 4,5 кг. Ремешок изготавливается из той же кожи, что и сумки Bond Street, а на его внутренней поверхности использована замшевая подкладка для большего комфорта. Ремешок Kyoto предлагается в трех варинтах – черный, «темный трюфель» и уже знакомый нам «античный коньяк».




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