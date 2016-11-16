Фильтр PureNight

Фильтр изготовлен из специального дидимового стекла – это композитный материал, в состав которого входят редкоземельные элементы празеодим и неодим (59-й и 60-й в Периодической таблице). Такое стекло снижает прохождение света от желтых натриевых ламп, которые являются одним из основных источников светового загрязнения неба.

Компания Lonely Speck обещает высочайшее качество снимков, сделанных с помощью PureNight. «Фильтр очень точно изготовлен и отшлифован, он имеет антибликовое многослойное покрытие. Значительно уменьшаются внутренние отражения и ореолы, которые появляются у большинства фильтров, когда их используют в ночное время при наличии в кадре ярких источников света».

Фильтр выпускается в двух типоразмерах – 85 и 100 мм, и с помощью обычных квадратных держателей их можно установить практически на любой объектив.