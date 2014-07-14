Самые дорогие фотографии в мире

1. Питер Лик: «Фантом» ($6,5 млн)

Самый дорогой в мире снимок Питер Лик сделал в 1999, когда находился в каньоне Антилопы, штат Аризона.

2. Андреас Гурски: «Рейн-II» ($4,33 млн.)

Это один из снимков серии «Рейн», сделанный в 1999 году, называется «Рейн-II». На фото немецкая река Рейн между дамбами в дождливую погоду. В первоначальном варианте присутствовали электростанция, прохожий и собака. Все это автор отретушировал в фотошопе. Фотография была продана с молотка в 2011 году на аукционе Christie’s. Первой ее обладательницей стала кельнская галерея Моники Шпрют, затем работа ушла к неизвестному коллекционеру.

3. Синди Шерман: «№ 96» ($3,89 млн.)

Работа экстравагантной фотохудожницы из Америки Синди Шерман выполнена в технике постановочной фотографии в 1981 году. Подросток держит в руках клочок газеты с объявлениями о знакомствах.По мнению автора, это была попытка запечатлеть реализацию незрелой женственности через невинный образ юной симпатичной девочки. Снимок был продан в 2011 году на аукционе Christie’s.

4. Джефф Уолл: «Говорят мертвые воины» ($3,66 млн.)

«Говорят мертвые воины» — по большому счету не фотография. Это фотоколлаж, сделанный автором в 1992 году. Он выглядит очень реалистично, но является постановкой. Джефф Уолл однажды был так потрясен новостным видеосюжетом из Афганистана о попавших в засаду душманов советских солдатах, что решил через несколько лет перенести свое впечатление на пленку. В действительности же на фото - позирование десятка профессиональных актеров в студии. Историчность сохранена - персонажи загримированы и одеты в соответствующие костюмы.

5. Ричард Принс: «Ковбой» ($3,4 млн.)

В 2001–2002 годах Ричард Принс создал фотографию для рекламы Marlboro и назвал ее «Ковбой». В 2007 году снимок продали на аукционе Christie’s за грандиозную сумму.

6. Андреас Гурски: «99 центов» ($3,34 млн.)

Диптих от Андреаса Гурски «99 центов —II», сделанный в 2001 году, изображает момент из одного рабочего дня в магазине «99 центов». Как и «Рейн-II», о котором уже было сказано выше, снимок чрезвычайно популярен. Возможно, стиль фотографии, безумный перфекционизм в организации товара, дух потребления — все это сделало работу одной из самых дорогих за всю историю. Снимок «99 центов —II» был куплен коллекционером за 3 346 456 долл.

7. Эдвард Штайхен: «Пруд при лунном свете» ($3 млн.)

Этот снимок Эдварда Штайхена не претендует на глубину смысла или особую эксцентричность. Его уникальность и стоимость определяются тем, что «Пруд при лунном свете» — первая цветная фотография в истории фотоискусства, выполненная ночью. Штайхен сделал ее в 1904 году.

8. Синди Шерман: «№ 153» ($2,7 млн.)

Еще одна постановочная фотография от Синди Шерман, сделанная в 1985 году. Какая идея увлекла Шерман на этот раз - точно не выяснено. Автор в разное время давала различные толкования сюжету. Однако это не помешало продать фото в 2010 году за впечатляющую сумму.

9. Андреас Гурски: «Чикагская торговая палата —III» ($2,35 млн.)

И опять снимок от немецкого фотографа Андреаса Гурски. Сделан он в период с 1999 по 2009 год. Отпечаток на холсте размером 185×240 кв.см. изображает будни торговой палаты в Чикаго. На снимке до мельчайших подробностей можно рассмотреть людей, их одежду и изображения на компьютерах. Фотографию купили в 2013 году.

10. Форт Самнер из Нью-Мексико: «Билли Кид» ($2,3 млн.)

Билли Кид, он же Уильям Генри Маккарти, грабитель и убийца, не был широко известен при жизни, но превратился в легенду через год после смерти, когда шериф Пэт Гэрретт, человек остановивший отморозка, опубликовал сенсационную биографию преступника под названием «Истинная жизнь Билли Кида». С подачи Гэрретта Билли Кид стал одним из символов Дикого Запада. Снимок был сделан предположительно в 1879–1880 годах, имя автора история не сохранила. Уникальная фотография была куплена неизвестным коллекционером несколько лет назад.

11. Дмитрий Медведев: «Тобольский кремль» ($1,7 млн.)

Эта фотография ушла с молотка на благотворительном аукционе «Рождественская азбука». Ее сделал в 2009 году президент РФ Дмитрий Медведев во время экскурсии на вертолете. Стоимость работы по российским меркам впечатляет — 51 млн. рублей по валютному курсу того года.

12. Эдвард Вестон: «Обнаженное облучение» ($1,6 млн.)

Этот эротический снимок был сделан в 1925 году. На нем запечатлена Тина Модотти, любимая женщина и ассистентка фотографа, которая помогла ему и словом и телом в создании целого ряда подобных фотографий. Данная художественная работа была продана в 2008 году.

13. Альфред Стиглиц: «Джорджия О’Киф» ($1,47 млн.)

В 1919 году Альфред Стиглиц сделал портрет художницы Джорджии О’Киф. Зимой 2006 года эта фотография была продана на известном нью-йоркском аукционе Sotheby’s.

14. Альфред Стиглиц: «Джорджия О’Кифф (Обнаженная)» ($1,36 млн.)

Стоимость фотографий можно объяснить только тем, что Альфред Стиглиц практически в одиночку «втолкнул» США в мир искусства XX века. Страстная борьба Стиглица за признание фотографии одним из видов искусства, в конце концов, увенчалась его триумфом. Фото было продано в феврале 2006 года на аукционе Sotheby’s.

15. Ричард Аведон: «Довима и слоны» ($1,15 млн.)

На одной из выставок в 1955 году Ричард Аведон представил фотографию «Довима и слоны». Аукцион Christie’s в 2010 году сделал все, что бы найти ей покупателя за приличные деньги.

16. Питер Лик: «Один» ($1 млн.)

И замыкает хит-парад 16-ти самых дорогих снимков планеты еще одна фотография Питера Лика. В 2000-м году автором был сделан один-единственный кадр в Нью-Гэмпшире, на реке Андроскоггин и напечатана только одна фотография, которая была продана частному коллекционеру.

Комментарии /