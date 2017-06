Игорь Верещагин "Given & Stolen"

минувшую среду, 7-го июня, в кинотеатре «Пионер» (г.Москва) состоялась презентация книги "Given & Stolen" («Подаренное и Украденное») известного российского фотографа Игоря Верещагина.

В эксклюзивное издание, отмеченное подписями фотохудожника и героев его монохромных мизансцен, вошли лучшие снимки мастера, тщательно отобранные главным куратором Мультимедиа Арт Музея (МАММ) Анной Зайцевой. Среди работ представлены фотографии The Rolling Stones, Пола Маккартни, Ринго Старра, Jethro Tull, Роберта Планта, Элиса Купера, Чака Берри, Игги Попа, Энни Лейбовиц, Бориса Гребенщикова, Ильи Лагутенко, Земфиры и других героев нашего времени. Лимитированный тираж книги Given & Stolen напечатан в Вероне (EBS, Италия) и включен в каталог издательства Aperture.

Гостями вечера стали: актрисы Анна Цуканова-Котт и Лукерья Ильяшенко, актер и режиссер Михаил Горевой, художник Теодор Тэжик («Кин-дза-дза»), актер Павел Кабанов, музыканты дуэта Two Siberians, бас-гитарист и основатель группы A’STUDIO Владимир Миклошич, музыкант Сергей Воронов («Неприкасаемые», CrossroadZ, «Группа Стаса Намина») и многие другие.

«Я заглядываю в книгу талантливого фотохудожника Игоря Верещагина и ощущаю, что листаю семейный альбом с фотографиями. Здесь столько знакомых лиц, с которыми мы росли, развивались и становились: The Rolling Stones, Пол Маккартни... Счастлив иметь у себя такую книгу!» , - отметил Владимир Миклошич.

Мероприятие прошло в четыре этапа. Первой акцией стал public talk на тему: «Феномены 60-х». В дискуссии приняли участие: Игорь Верещагин, арт-критик и главный редактор портала Photographer.Ru Александр Евангели, а также специальный гость из Лондона - легендарный саундпродюсер Abbey Road Studios и обладатель пяти премий «Грэмми» Хэйдн Бендалл. В его дискографии - альбомы Кейт Буш, Пола Маккартни, Тины Тернер, Гэри Мура, групп Genesis, The Alan Parsons Project, Pet Shop Boys, a-ha, Massive Attack и других.

«Есть такая поговорка: «Если вы помните, что происходило в 60-х, вы точно не жили в это время! Можно было прийти в клуб или кафе, где собирались художники, музыканты, деятели моды и встретить там всех, кого мы сегодня считаем кумирами — все обменивались идеями и наркотиками. Так строились отношения. Нам всем было, где жить, что есть, все имели возможность получить образование и могли себе позволить заниматься только тем, чем хочется, исследовать, экспериментировать. Но единственным, чего мы боялись, была Россия!», - признался во время дискуссии Хэйдн Бендалл.

«С Игорем мы знакомы давно - я близко, сердечно люблю и знаю его работы. Очень радуюсь сегодня за своего друга — такого интеллигентного, глазастого, талантливого. Книга — это круто, Игорь, поздравляю!» , - сказал актер и режиссер Михаил Горевой.

Продолжился вечер cocktail and welcome pre-party и автограф-сессией Игоря Верещагина, после чего гостям был представлен специальный показ документального фильма Given & Stolen режиссера Александра Смирнова. В фильме снимались соратники и герои фотографий Верещагина: искусствовед и директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова, актер Михаил Ефремов, музыканты Гарик Сукачев, Найк Борзов, продюсер Сергей Смолин и многие другие. Завершилась презентация премьерой культовой киноленты 1969 года «More» режиссера Барбета Шрёдера. Именно к этому фильму, запрещенному к показу в СССР, легендарные Pink Floyd написали свой первый саундтрек.

Игорь Верещагин – официальный фотограф The Rolling Stones. Он делает портреты и репортажные фото с концертов российских и мировых звезд, а его знаменитый «Iggy Pop in Moscow» украшает одну из стен резиденции скандального лидера The Stooges в Майами.

Работы мастера публиковались во множестве отечественных и западных журналов, а также использовались для оформления плакатов и обложек альбомов самых известных музыкантов.

Стоит заметить, что фотографическая деятельность Игоря Верещагина обильна, разнообразна и не замыкается только на фотографировании музыкальных звезд различного масштаба. Игорь хорошо видит и передает пространство, умеет мгновенно выделить из рутинного необычное и передать этоу мимолетную картинку по-своему. Это то, что называется - почерк.

Официальный сайт Игоря Верещагина: http://vigorphoto.com/

