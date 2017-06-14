Tamron 24-70mm f/2.8: пять ступеней стабилизации

омпания Tamron представила полнокадровый объектив SP 24-70mm F2.8 Di VC USD G2 с байонетами для Canon и Nikon.

Конструкция новинки (модель A032) включает 17 элементов в 12 группах, в том числе две линзы XR (со сверхвысоким коэффициентом преломления) и три низкодисперсные линзы. Применённая схема позволила свести к минимуму все типы хроматических аберраций.

Объектив имеет фирменное покрытие Tamron eBAND (Extended Bandwidth and Angular-Dependency). Эта технология сочетает в себе наноструктурированный слой с чрезвычайно низким показателем преломления и обычные многослойные покрытия. Технология гарантирует эффективное уменьшение любых бликов и ореолов.

В новинке применена система оптической стабилизации Tamron VC (Vibration Compensation). Упомянута технология электромагнитной диафрагмы: благодаря тому, что лепестки приводятся в движение и управляются мотором посредством электронных импульсов, повышается точность контроля диафрагмы.

На поверхность передней линзы объектива нанесено защитное фтористое покрытие, отталкивающее влагу и жир. Поверхность линзы легче очищается и меньше подвержена повреждениям в результате попадания грязи, пыли, влаги. Кроме того, на ней почти не остаётся отпечатков пальцев.

Основные характеристики объектива:

Тип: Canon EF, Nikon F (FX);

Фокусное расстояние: 24–70 мм;

Максимальная диафрагма: f/2,8;

Минимальная диафрагма: f/22;

Конструкция: 17 элементов в 12 группах;

Минимальное расстояние фокусировки: 0,38 м;

Количество лепестков диафрагмы: 9;

Размер фильтра: 82 мм;

Максимальный диаметр: 88 мм;

Длина: 111 мм;

Вес: 905 граммов.



В продажу новинка поступит в третьем квартале по ориентировочной цене 1200 долларов США.