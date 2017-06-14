Зарегистрироваться / или
Почта:

Пароль:

Запомнить меня
Напомнить пароль

Tamron 24-70mm f/2.8: пять ступеней стабилизации

Главная / Новости / Техника
Компания Tamron представила полнокадровый объектив SP 24-70mm F2.8 Di VC USD G2 с байонетами для Canon и Nikon.
04.07.2017
Photonews

 

   Конструкция новинки (модель A032) включает 17 элементов в 12 группах, в том числе две линзы XR (со сверхвысоким коэффициентом преломления) и три низкодисперсные линзы. Применённая схема позволила свести к минимуму все типы хроматических аберраций.

 Объектив имеет фирменное покрытие Tamron eBAND  (Extended Bandwidth and Angular-Dependency). Эта технология сочетает в себе наноструктурированный слой с чрезвычайно низким показателем преломления и обычные многослойные покрытия. Технология гарантирует эффективное уменьшение любых бликов и ореолов.

 

 

  В новинке применена система оптической стабилизации Tamron VC (Vibration Compensation). Упомянута технология электромагнитной диафрагмы: благодаря тому, что лепестки приводятся в движение и управляются мотором посредством электронных импульсов, повышается точность контроля диафрагмы.

 

 На поверхность передней линзы объектива нанесено защитное фтористое покрытие, отталкивающее влагу и жир. Поверхность линзы легче очищается и меньше подвержена повреждениям в результате попадания грязи, пыли, влаги. Кроме того, на ней почти не остаётся отпечатков пальцев.

Основные характеристики объектива:

  • Тип: Canon EF, Nikon F (FX);
  • Фокусное расстояние: 24–70 мм;
  • Максимальная диафрагма:  f/2,8;
  • Минимальная диафрагма:  f/22;
  • Конструкция: 17 элементов в 12 группах;
  • Минимальное расстояние фокусировки: 0,38 м;
  • Количество лепестков диафрагмы: 9;
  • Размер фильтра: 82 мм;
  • Максимальный диаметр: 88 мм;
  • Длина: 111 мм;
  • Вес: 905 граммов.
  •  

 

 

 

   В продажу новинка поступит в третьем квартале по ориентировочной цене 1200 долларов США. 




Комментарии /
Дополнительно /
Еще никто не нажал "Мне нравится" :(
Будьте первым: Войдите или зарегистрируйтесь


Новости по теме /
04.07.2017
Tamron 24-70mm f/2.8: пять ступеней стабилизации
28.06.2017
Lensbaby Velvet 85mm f/1.8
22.06.2017
Фоторюкзаки Manfrotto
17.06.2017
Samyang AF 35mm F2.8 FE
14.06.2017
Фотофильтр для съемки солнечного затмения
Зарегистрироваться
О проекте
Забыли пароль?
Copyright © 2011 Photonews
Наш RSS
Пользовательское соглашение
Реклама на сайте
Контакты
Вконтакте