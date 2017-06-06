Фоторюкзаки Manfrotto

омпания Manfrotto представила несколько новых рюкзаков и портфелей, разработанных для фотографов. Чем же новая линейка Pro Light Bumblebee может похвастать?

Например, в самый большой рюкзак серии, Bumblebee-230 PL, можно уложить зеркальную камеру с прикрепленным зум-объективом 70-200мм, а также десять дополнительных объективов. Серия Pro Light Bumblebee предназначена для работы в экстремальных условиях и подходит не только для транспортировки фото- и видеотехники, но также и штативов, дронов и различных гаджетов.

Рюкзаки новой серии, как обычно, оборудованы настраиваемыми внутренними разделителями и оснащены специальным держателем для штатива, а Bumblebee-230 PL, к тому же, оснащен чехлом для объектива на поясном ремешке.

Два портфеля Bumblebee-M30 PL и M10 PL оснащены ремнем XtraSecure для переноски ручных стабилизаторов. Более крупная модель, M30 PL, может использоваться для транспортировки дрона DJI Mavic и камеры Osmo. Портфели оснащены фирменной липучкой NoiseFree Velcro для бесшумного доступа к содержимому. И рюкзаки, и портфели получили двойное покрытие против солнца и дождя DuoFace.

Цена на изделия из серии Pro Light Bumblebee (в США) :