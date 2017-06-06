конце апреля на выставке Photography Expo, которая проходила в Южной Корее, компания Samyang представила свой третий автофокусный объектив.

Им стал AF 35mm f/2.8 FE для полнокадровых беззеркальных камер Sony.

Напомним, до этого в линейке автофокусных полнокадровых объективов у этого бренда были только AF 14mm F2.8 FE и AF 50mm F1.4 FE. Стоит отметить, что Sony не производит объектива 14mm F2.8 FE. Позиционируя AF 35mm f/2.8 FE как объектив для поездок и каждодневной съемки, производитель подчеркивает его главные достоинства: небольшие размеры, малую массу, высокое качество изображения и невысокую цену. Samyang AF 35mm f/2.8 FE поступит в продажу в июле за £279,99, под брендом Rokinon объектив доступен для предварительного заказа по цене $399, что на $400 дешевле, чем аналогичный Zeiss 35mm f/2.8 FE.

Оптическая схема Samyang AF 35mm F2.8 FE состоит из 7 элементов в 6 группах, включая два асферических и один элемент с высоким показателем преломления. Использовано фирменное многослойное покрытие Ultra Multi Coating. Обещано, что оптическая конструкция обеспечивает «высокое разрешение от центра до углов кадра», при минимизации хроматических аберраций. Автофокус характеризуется производителем как «быстрый и точный».

Технические характеристики объектива Samyang AF 35mm F2.8 FE:

Фокусное расстояние — 35 мм;

Относительное отверстие — F/2,8;

Минимальная диафрагма — F/22;

Конструкция объектива — семь элементов в шести группах, включая два асферических;

Угол поля зрения — 63,1° (42,9° с фотокамерами формата APS-C);

Количество лепестков диафрагмы — 7;

Минимальное расстояние фокусировки — 0,35 м;

Максимальное увеличение — 0,12х;

Установочный диаметр фильтров — 49 мм;

Размеры — диаметр 61,8 мм, длина 33 мм;

Масса — примерно 108 г (без крышек — 85,6 г).

Примеры фотографий: