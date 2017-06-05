Фотофильтр для съемки солнечного затмения

Темно-синий фильтр Solar Eclipse Filter на двадцать стопов позволяет сделать яркость солнца подходящей для обычных камер. Синий цвет используется для удаления инфракрасного спектра из солнечного света, поэтому фотографы или ретушеры должны использовать цветокоррекцию во время пост-обработки.

В презентационных материалах Lee Filters также отмечается, что фильтр предназначен для съемки фаз неполного затмения, во время полного затмения фильтр нужно убрать. Проверять мы это, конечно, не будем. Компания дает рекомендации начальных настроек для съемки - F8 на 1/800сек и ISO 800.

Кроме того, компания Lee Filters представила свое новое чистящее средство для фильтров, которое будет поставляться вместе с фильтрами в виде спрея объемом 50мл и 300мл.

Цена на фильтры и чистящее средство составит: