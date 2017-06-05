Lydith 30mm f/3.5 возвращается

омпания из Германии по производству оптики Meyer-Optik-Gorlitz запустила на Kickstarter акцию по сбору средств на возобновление производства полнокадрового объектива Lydith 30mm F/3.5 1964-го года выпуска.

Lydith 30mm F/3.5 1964 г.

Новый объектив описывается производителем как «острейший и наиболее контрастный объектив» в истории компании. Первоначальная необходимая сумма, нужная для старта производства – $50 000 и она уже превышена в 2 раза. Но желающие все равно могут сделать предварительный заказ, перечислив компании $699.

Оригинальный объектив на авито сейчас стоит 7000 р., правда, с резьбой М42, но зато, по уверениям продавца – в отличном состоянии. Современные же производители собираются использовать только высококачественное стекло и 12-и лепестковую диафрагму вместо 10-и лепестковой, что, по их мнению, позволит приблизить форму диафрагмы к идеальному кругу и дать «экстраординарное боке». Кроме современного многослойного просветления, на линзы будет нанесено антибликовое покрытие. Диапазон диафрагмы f3.5-16. И хоть оптическая система из 5-и элементов в 5-и группах будет аналогична оригинальной, современный Lydith 30mm F/3.5 будет иметь меньшее расстояние фокусировки, всего 16 см против 33-х у оригинала.

Объектив будет весить 220 гр и иметь байнеты всех популярных систем: Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony E, MFT, Fuji X, M42 и Leica M. Компания Meyer-Optik-Gorlitz планирует поставить новый объектив участникам предварительного заказа уже в декабре этого года, а свободная продажа предполагается с февраля следующего.

Примеры фото Lydith 30mm F/3.5 1964-го года выпуска: