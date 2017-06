Sony World Photography Awards 2018

Для участия в Открытом Конкурсе приглашаются фотографы всех возрастов, квалификаций и с любым опытом. “Никакого риска, а только безграничные возможности. Нет причин не попробовать” – говорит Дж. Массье Маркос, победитель Sony World Photography Awards 2015.

Стоит отметить, что основанный Всемирной организацией фотографии (World Photography Organisation), конкурс Sony World Photography Awards пользуется большим авторитетом как и среди фотографов, так и среди производителей фототехники. Вот уже на протяжении 11-ти лет конкурс ежегодно отбирает, отмечает и представляет профессионалам и любителям лучшие работы современных фотографов со всего мира, открывая для участников конкурса новые возможности и устанавливая высокий художественный и технический уровень современной фотографии.

Победитель Sony World Photography Awards 2017 года Фредерик Буйкс отметил: «Титул фотографа года оказал на мою карьеру больше влияния, чем я мог себе представить. Передо мной открылось много новых дверей, но не менее важно, что эта награда побудила меня продолжать работу над моими личными проектами».

From the series Whiteout, 2017 © Frederik Buyckx, courtesy of Sony World Photography Awards

Фотоработы будут отбираться по 10-ти категориям, в каждой категории судьи выберут: 1 победителя, до 10 фотографов, попавших в шорт-лист и до 40 фотографов будут отмечены жюри. Победитель Открытого конкурса получит $5000; цифровое оборудование Sony; перелёт, проживание и участие в церемонии награждения в Лондоне; участие в выставке в Сомерсет-Хаус, Лондон. Участие в конкурсе бесплатное.

Кроме Открытого Конкурса, в котором могут принять участие все желающие, организаторы Sony World Photography Awards приглашают всех фотографов в возрасте от 12 до 19 лет принять участие в Молодежном Конкурсе, таким образом открывая новое поколение талантливых молодых фотографов. «Конкурс помогает молодым фотографам расти и перейти на следующий этап своей карьеры. Судьи хотят видеть хорошую композицию, креативность и понятную идею в фотографии», - говорится в пресс-релизе мероприятия.

"После победы в Молодёжном конкурсе моя жизнь полностью изменилась. Победа наполнила меня энергией и верой, что у меня получится идти этим путём”,- делится Alecsandra Raluca Dragoi, 2013 Youth Competition winner.

© Alecsandra Raluca Dragoi, Romania, Winner, Overall Youth competition, 2013 Sony World Photography Awards

Ну и кульминационным пунктом Профессионального Конкурса является получение звания "Фотограф года", одной из самых выдающихся и престижных наград в области фотографии. Победитель выбирается каждый год Почётным Жюри из числа победителей, занявших первые места во всех Профессиональных категориях.

“Победа в конкурсе "Фотограф года" в 2013 году стала большим признанием, и это позволило моей работе достучаться до аудитории во всём мире” - Andrea Gjestvang, Photographer of the Year, 2013

© Andrea Gjestvang 2013 Sony World Photography Awards

Заявки на участие в Sony World Photography Awards 2018 принимаются с 1 июня 2017 года.