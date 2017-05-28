Камера Fujifilm Monochrom

е спешите искать такую камеру в линейке Fujifilm, но, тем не менее, эта камера существует.

Всем известно наличие среди автомобилистов людей, которые с гораздо большим удовольствием занимаются переделками своей машины, чем поездками на ней. Такое сословие пользователей существует, наверное, во всех сферах человеческой деятельности. Фотографирование - не исключение, а напротив, прямое тому доказательство. Фотоэнтузиастам мало просто хорошо фотографировать. Их больше интересует процесс постоянного эксперимента с фототехникой, чем получение приличного результата.

И, как известно, спрос рождает предложение. Американская компания MaxMax из города Карлстадт помогает неугомонным фоторафам переделать камеру известного бренда согласно их пожеланиям. Например, удалить с матрицы инфракрасный фильтр (ICF), фильтр AntiAliasing (AA или OLPF), а также из "цветной" матрицы сделать "черно-белую", удалив с нее защитное покрытие, микролинзы и матрицу цветных фильтров (CFA).

UV picture of the sun.

Removing the Infrared Cut Filter.

Так, на текущий момент в продаже имеются две преобразованные модели: Fuji X-Pro1-M (переделанная X-Pro1) и Fuji X100S-M (переделанная X100S).

"Чтобы превратить обычную фотокамеру в чёрно-белую, мы её разбираем, извлекаем датчик и снимаем с него стеклянное покрытие, зафиксированное эпоксидной смолой в керамическом корпусе. Затем используем специальное оборудование для удаления микролинз и массива цветных фильтров толщиной около 5 мкм с поверхности датчика. Эта процедура открывает оголённые фотодиоды, чтобы все пиксели видели одинаковый свет", - говорит президент компании Дэн Левеллин.

Правда, по его словам, стеклянное покрытие тяжело поддаётся снятию без повреждения матрицы, поскольку эпоксидная смола, используемая Fuji, отличается высокой силой фиксации. Но усилия превосходят ожидание, продолжает свою мысль американский специалист. По его мнению, монохромные версии Fuji работают даже лучше, чем специально ориентированные на такой процесс модели камер, например, Leica M Monochrom.

В магазине MaxMax можно приобрести камеры Fuji X-Pro1-M за 2425 долларов и Fuji X100S-M за 2600 долларов.

Кроме указанных моделей, на "полках" этого магазина можно встретить модели Sony A6000 монохромного видимого света ($ 2 000 - $2 250) и монохромного ультрафиолетового излучения ($2 250).

Компания MaxMax планирует в этом году расширять модельные ряды камер в общем и Fujifilm в частности.