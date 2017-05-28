Объектив Pinhole Pro

Причем, стоит признать, радость, доставляемая пинхол-фотографией, чаще всего принадлежит фотографу. Зрителю же - лишь настолько, насколько ему известно об обстоятельствах появления этого снимка на свет. В подавляющем количестве случаев, поэт от фотографии сам изготавливает себе приспособление, которое он будет использовать вместо линзовой системы. Интернет полон рекомендаций и уроков, как правильно проткнуть картонку иголкой и какого цвета изолентой потом примотать ее к камере. Избавить от этих рукоблудных мучений энтузиастов от светописи призван новый проект на Kicksterter.

Компания Thingify представила на этой краудфандинговой платформе пинхол-объектив с переменной диафрагмой.

"50мм объектив" с корпусом из анодированного алюминиевого сплава имеет 8 различных размеров отверстий от 0.1мм до 0.8мм.

Он также оснащен механическим апертурным кольцом и передней резьбой для фильтра на 58 мм, что придает ему вид стандартного объектива для цифровой зеркалки.

Pinhole Pro будет доступен с байонетами Canon EOS / EF, Nikon F, Sony A, Sony E, Fuji X, Micro Four Thirds и Pentax K и обойдется в $50 долларов.

Кампания уже набрала целевую сумму. Более подробную информацию можно найти на странице Pinhole Pro на Kickstarter.

Стоит напомнить, что слово «пинхол», в связи с фотографированием впервые употребил шотландский физик Дэвид Брюстер (David Brewster) в книге «Стереоскоп: его история, теория и конструкция» (1856). Там он сообщает, что вместе с преподобным Эгертоном он сфотографировал при очень слабом солнечном свете некий бюст, используя отверстие диаметром менее сотой части дюйма, затратив на это десять минут. Благодаря этому свидетельству, Брюстер считается первым, кто применил малое отверстие к фотографированию. Таким образом, широко распространённое убеждение в том, что пинхол — первая фотографическая камера ошибочно. Изобретатели фотографии ни в своих первых опытах, ни когда-либо позже не использовали камеру с отверстием вместо линзы.