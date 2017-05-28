Новые объективы Sony

Sony FE 16-35mm F2.8 GM

Флагманскую линейку полнокадровых объективов Sony G Master, включающую модели FE 24-70mm F2.8 GM и FE 70-200mm F2.8 GM OSS, дополнила широкоугольная модель FE 16-35mm F2.8 GM (SEL1635GM). Как утверждается, этот объектив с ультразвуковым приводом автоматической фокусировки хорошо подходит не только для пейзажной и архитектурной съемки, но даже для съемки портретов и спортивных состязаний с небольшого расстояния. К достоинствам SEL1635GM производитель относит высокую резкость по всему кадру и сравнительно небольшие размеры и массу.

Фокусное расстояние — 16-35 мм;

Максимальная диафрагма — F/2,8;

Минимальная диафрагма — F/22;

Конструкция — 16 элементов в 13 группах;

Количество лепестков диафрагмы — 11;

Минимальная дистанция фокусировки — 0,28 м;

Максимальное увеличение — 0,19x;

Установочный диаметр фильтра — 82 мм;

Размеры — диаметр 89 мм, длина 122 мм;

Масса — 680 г.

Объектив с корпусом из магниевого сплава защищен от воздействия пыли и влаги, а на его передней элемент нанесено покрытие, препятствующее загрязнению и облегчающее его устранение.

В продаже объектив должен появиться в сентябре по цене $2200.

Sony FE 12-24mm F4 G

Одновременно с объективом Sony FE 16-35mm F2.8 GM (SEL1635GM) был представлен другой полнокадровый широкоугольный объектив — Sony FE 12-24mm F4 G (SEL1224G). Он является самым широкоугольным полнокадровым объективом Sony для беззеркальных камер с креплением Sony E. По словам производителя, новый полнокадровый объектив с быстрым и тихим ультразвуковым приводом автоматической фокусировки подойдет для съемки пейзажей, архитектурных объектив и интерьеров. К достоинствам полнокадрового объектива Sony относит высокую резкость, минимальные искажения, а также небольшую массу и наличие защиты от пыли и влаги.

Конструкция новинки включает 17 элементов в 13 группах. В частности, используется низкодисперсионное стекло (ED) и стекло со сверхнизкой дисперсией (Super ED). Это радикально сокращает хроматическую аберрацию и обеспечивает высокий уровень контрастности по всей площади кадра. Оригинальная технология покрытия Nano AR отличается равномерной прецизионной наноструктурой, обеспечивающей точное светопропускание и эффективное предотвращение отражения света, из-за которого могут возникать блики и двоение изображения.

Покрытие Nano AR подавляет отражение света гораздо эффективнее обычных покрытий, в том числе покрытий с применением неравномерной наноструктуры. Благодаря этому существенно возрастает уровень чёткости, контрастности и общего качества изображения. Применена моторизованная система фокусировки DDSSM (Direct Drive Super Sonic Wave Motor). Она отвечает за точное расположение довольно тяжёлых групп оптических элементов, позволяя точно выполнять фокусировку. При этом привод DDSSM отличается бесшумной работой.

Фокусное расстояние — 12-24 мм;

Максимальная диафрагма — F/4,0;

Минимальная диафрагма — F/22;

Конструкция — 17 элементов в 13 группах;

Количество лепестков диафрагмы — 7;

Минимальная дистанция фокусировки — 0,28 м;

Максимальное увеличение — 0,14x;

Размеры — диаметр 87 мм, длина 117 мм;

Масса — 565 г.

Продажи нового объектива должны начаться в июле по цене $1700.