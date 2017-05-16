ы уже писали о готовности компании Nikon представить своим адептам новый объектив Nikkor 28 mm f/1.4. Ожидания сбылись и даже с лихвой.

Вместе с объективом AF-S Nikkor 28mm f/1.4E ED компания-производитель показала еще две разработки: AF-S Fisheye Nikkor 8-15mm f/3.5-4.5E ED и AF-P DX Nikkor 10-20mm f/4.5-5.6G VR. Но давайте по порядку.

AF-S Nikkor 28mm f/1.4E ED

По словам производителя, этот полнокадровый объектив «воспроизводит естественное расширение пространства, что делает его подходящим для портретов и пейзажей». Конструкция объектива обеспечивает защиту от влаги и пыли, а на переднем элементе есть фторсодержащее покрытие, отталкивающее загрязнение и облегающее его удаление. Широкое кольцо фокусировки с плавным ходом позволяет в любой момент вмешаться в работу системы автофокуса и выполнить фокусировку вручную.

Фокусное расстояние — 28 мм (ЭФР с камерами DX — 42 мм);

Угол поля зрения — 75° (с камерами DX — 53°);

Максимальная диафрагма — F/1,4;

Минимальная диафрагма — F/16;

Оптическая схема — 14 элементов в 11 группах, включая три асферических элемента и два элемента ED, а также элементы с нанокристаллическим покрытием;

Количество лепестков диафрагмы — 9 (скругленные);

Минимальное расстояние фокусировки — 0,28 м;

Максимальное увеличение — 0,17x;

Установочный диаметр фильтра — 77 мм;

Размеры — диаметр 83 мм, длина 100,5 мм;

Масса — 645 г.

Продажи объектива Nikon AF-S Nikkor 28mm f/1.4E ED должны начаться в конце июня по рекомендованной цене $2000.

AF-P DX Nikkor 10-20mm f/4.5-5.6G VR

В описании объектива производитель отмечает его компактность и высокое качество изображения, а так же наличие тихого шагового привода автоматической фокусировки и стабилизатора. Эффективность последнего составляет 3,5 ступени экспозиции. Кстати, не так давно компания Nikon начала выпускать оптику с маркировкой AF-P. Что это такое и в чём отличие от привычного AF-S?

AF-P – это объективы следующего поколения с улучшенной работой двигателя автофокусировки. Они позволяют производить не мешающей записи видео быструю и бесшумную фокусировку.

10 мм 20 мм

Фокусное расстояние — 10-20 мм (ЭФР 15-30 мм);

Угол поля зрения — 109°-70°;

Максимальная диафрагма — F/3,5-4,5;

Минимальная диафрагма — F/22-29;

Оптическая схема — 14 элементов в 11 группах, включая три асферических элемента;

Количество лепестков диафрагмы — 7 (скругленные);

Минимальное расстояние фокусировки — 0,22 м;

Максимальное увеличение — 0,17x;

Установочный диаметр фильтра — 77 мм;

Размеры — диаметр 77 мм, длина 73 мм;

Масса — 230 г.

Продажи объектива Nikon AF-P DX Nikkor 10-20mm f/4.5-5.6G VR должны начаться в конце июня по рекомендованной цене $310.

AF-S Fisheye Nikkor 8-15mm f/3.5-4.5E ED

Этот объектив — первый полнокадровый «рыбий глаз» Nikon с изменяемым фокусным расстоянием. п о словам производителя, это его первый полнокадровый объектив с изменяемым фокусным расстоянием, представляющий собой одновременно циркулярный и диагональный «рыбий глаз». В положении минимального фокусного расстояния объектив обеспечивает угол поля зрения 180° по вертикали и горизонтали кадра (циркулярный «рыбий глаз»). В положении максимального фокусного угол поля зрения составляет 180° по диагонали кадра (диагональный «рыбий глаз»). Установка фильтров предусмотрена за задним элементом объектива.

8 мм 15 мм

Фокусное расстояние — 8-15 мм (ЭФР 10-23 мм);

Угол поля зрения — 180°-175° (с камерами DX — 180°-110°);

Максимальная диафрагма — F/3,5-4,5;

Минимальная диафрагма — F/22-29;

Оптическая схема — 15 элементов в 13 группах, включая два асферических элемента и три элемента ED, а также элементы с нанокристаллическим покрытием;

Количество лепестков диафрагмы — 7 (скругленные);

Минимальное расстояние фокусировки — 0,16 м;

Максимальное увеличение — 0,34x;

Размеры — диаметр 77,5 мм, длина 83 мм;

Масса — 485 г.

Продажи объектива AF-S Fisheye Nikkor 8-15mm f/3.5-4.5E ED начинаются сегодня. Рекомендованная производителем розничная цена около $1250.