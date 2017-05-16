Sony A9, начинаются продажи

Сухие цифры впечатляют: камера оснащена CMOS-сенсором 23,8×35,6 мм., разрешением 24,2 Мп. Светочувствительность можно менять во время съемки от 100 до 51200 ISO, с возможностью расширения до 204800. Автофокус использует любую из 693-х точек, либо их комбинацию. Пятиосная стабилизация изображения, OLED-видоискатель на 3686K точек. Предусмотрен порт Ethernet для передачи файлов и два слова под карточки SD. Обновленный процессор BIONZ X. Особенно производитель гордится высокой скоростью съемки: на скорости 20 кадров в секунду камера может отснять подряд около 240 полноразмерных RAW-изображений. В режиме видео поддерживается 4K, а также 1080p на скорости до 120 кадров в секунду со следящим автофокусом.

И вот тут-то, как оказалось, возникают проблемы. Один из немногих фотографов, тестирующих сейчас Sony A9, поделился несколькими: при температуре окружающей среды в 27 градусов и работе камеры в течение 20-и минут, включается режим "Защита от перегрева", который просто отключает камеру. Для профессиональной камеры, предназначенный в том числе и для съемки спортивных событий, это, согласитесь, серьезный недочет.

Следующий недостаток кочует у Sony из аппарата в аппарат (уж такой "фирменный" алгоритм интерполяции, очевидно): на длинной выдержке срабатывает неотключаемый алгоритм шумоподавления. Например, снимая ночное звездное небо, на снимке потом зритель не увидит множество звезд. Алгоритм шумоподавления построен таким образом, что "принимает" некрупные звезды за цифровой шум.