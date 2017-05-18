Новые объективы LUMIX

LUMIX G X VARIO 35-100 мм / F2.8 II / POWER O.I.S.

Стандартный зум-объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 70-200 экв.мм и светосилой F2.8: защищенный корпус, высокое качество изображения и высочайшая скорость фокусировки. Выходит на замену модели H-HS35100.

скорость обмена данными между объективом и сенсором составляет 240 к/с, что обеспечивает высочайшую скорость работы системы автофокусировки;

скорость обмена данными между объективом и сенсором составляет 240 к/с, что обеспечивает высочайшую скорость работы системы автофокусировки;

оптическая схема включает 18 элементов, объединенных в 13 групп, в том числе одну линзу со сверхнизкой дисперсией и две ED-линзы;

оптическая схема включает 18 элементов, объединенных в 13 групп, в том числе одну линзу со сверхнизкой дисперсией и две ED-линзы;

благодаря защите от влаги, пыли и холода (до -10°) возможна съемка в тяжелых полевых условиях;

благодаря защите от влаги, пыли и холода (до -10°) возможна съемка в тяжелых полевых условиях;

светосила F2.8 и пятиосная стабилизация изображения Dual I.S.2 позволяют снимать с рук без вспышки даже в условиях недостаточной освещенности;

светосила F2.8 и пятиосная стабилизация изображения Dual I.S.2 позволяют снимать с рук без вспышки даже в условиях недостаточной освещенности;

Красивое бокэ при съемке портретов и крупных планов;

Красивое бокэ при съемке портретов и крупных планов;

Цена $ 1099.99

LUMIX G VARIO 45-200 мм / F4.0-5.6 II / POWER O.I.S.

Телеобъектив с эквивалентным фокусным расстоянием 90-400 экв.мм. Защищенный корпус и система пятиосной стабилизации изображения Dual I.S.2. Замена модели H-FS045200.

оптическая схема объектива включает 16 элементов, объединенных в 13 групп, в том числе три линзы со сверхнизкой дисперсией;

оптическая схема объектива включает 16 элементов, объединенных в 13 групп, в том числе три линзы со сверхнизкой дисперсией;

пыле- и влагозащита позволяют использовать объектив в полевых условиях;

пыле- и влагозащита позволяют использовать объектив в полевых условиях;

скорость обмена данными между объективом и сенсором составляет 240 к/с, что обеспечивает высочайшую скорость работы системы автофокусировки;

скорость обмена данными между объективом и сенсором составляет 240 к/с, что обеспечивает высочайшую скорость работы системы автофокусировки;

Системы стабилизации изображения POWER O.I.S. и пятиосная Dual I.S.2. позволяют вести съемку с рук;

Системы стабилизации изображения POWER O.I.S. и пятиосная Dual I.S.2. позволяют вести съемку с рук;

Цена $449.99

LUMIX G X VARIO 12-35 мм/ F2.8 II ASPH. / POWER O.I.S.

Это стандартный зум-объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 24-70 экв.мм и светосилой F2.8. Имеет защищенный корпус, высокое качество изображения и высочайшая скорость фокусировки. Выходит на замену модели H-HS12035.

Это стандартный зум-объектив с фокусным расстоянием 24-70 экв.мм и светосилой F2.8. Имеет защищенный корпус, высокое качество изображения и высочайшая скорость фокусировки. Выходит на замену модели H-HS12035. Универсальное фокусное расстояние, позволяющее снимать портреты, пейзажи, архитектуру и т.д.;

светосила F2.8 и пятиосная стабилизация изображения Dual I.S.2 позволяют снимать с рук без вспышки даже в условиях недостаточной освещенности;

благодаря защите от влаги, пыли и холода (до -10°) возможна съемка в тяжелых полевых условиях;

подходит для высококачественной видеосъемки (описано выше);

оптическая схема включает 14 элементов, объединенных в 9 групп, в том числе 4 асферические линзы с 5 асферическими поверхностями, одну UHR-линзу (Ultra High Refractive Index) и линзу со сверхнизкой дисперсией;

технология Nano Surface Coating позволила уменьшить засветки и блики;