Новые объективы LUMIX

LUMIX G X VARIO 35-100 мм / F2.8 II / POWER O.I.S.
Стандартный зум-объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 70-200 экв.мм и светосилой F2.8: защищенный корпус, высокое качество изображения и высочайшая скорость фокусировки. Выходит на замену модели H-HS35100.
- Красивое бокэ при съемке портретов и крупных планов;
- возможность использования коротких выдержек;
- светосила F2.8 и пятиосная стабилизация изображения Dual I.S.2 позволяют снимать с рук без вспышки даже в условиях недостаточной освещенности;
- благодаря защите от влаги, пыли и холода (до -10°) возможна съемка в тяжелых полевых условиях;
- подходит для высококачественной видеосъемки (описано выше);
- оптическая схема включает 18 элементов, объединенных в 13 групп, в том числе одну линзу со сверхнизкой дисперсией и две ED-линзы;
- технология Nano Surface Coating позволила уменьшить засветки и блики;
- скорость обмена данными между объективом и сенсором составляет 240 к/с, что обеспечивает высочайшую скорость работы системы автофокусировки;
- при зумировании передняя линза остается неподвижной.
Цена $ 1099.99
LUMIX G VARIO 45-200 мм / F4.0-5.6 II / POWER O.I.S.
Телеобъектив с эквивалентным фокусным расстоянием 90-400 экв.мм. Защищенный корпус и система пятиосной стабилизации изображения Dual I.S.2. Замена модели H-FS045200.
- Системы стабилизации изображения POWER O.I.S. и пятиосная Dual I.S.2. позволяют вести съемку с рук;
- скорость обмена данными между объективом и сенсором составляет 240 к/с, что обеспечивает высочайшую скорость работы системы автофокусировки;
- пыле- и влагозащита позволяют использовать объектив в полевых условиях;
- подходит для высококачественной видеосъемки (описано выше);
- оптическая схема объектива включает 16 элементов, объединенных в 13 групп, в том числе три линзы со сверхнизкой дисперсией;
- покрытие линз уменьшает засветки и блики.
Цена $449.99
LUMIX G X VARIO 12-35 мм/ F2.8 II ASPH. / POWER O.I.S.
Это стандартный зум-объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 24-70 экв.мм и светосилой F2.8. Имеет защищенный корпус, высокое качество изображения и высочайшая скорость фокусировки. Выходит на замену модели H-HS12035.
- Это стандартный зум-объектив с фокусным расстоянием 24-70 экв.мм и светосилой F2.8. Имеет защищенный корпус, высокое качество изображения и высочайшая скорость фокусировки. Выходит на замену модели H-HS12035. Универсальное фокусное расстояние, позволяющее снимать портреты, пейзажи, архитектуру и т.д.;
- светосила F2.8 и пятиосная стабилизация изображения Dual I.S.2 позволяют снимать с рук без вспышки даже в условиях недостаточной освещенности;
- благодаря защите от влаги, пыли и холода (до -10°) возможна съемка в тяжелых полевых условиях;
- подходит для высококачественной видеосъемки (описано выше);
- оптическая схема включает 14 элементов, объединенных в 9 групп, в том числе 4 асферические линзы с 5 асферическими поверхностями, одну UHR-линзу (Ultra High Refractive Index) и линзу со сверхнизкой дисперсией;
- технология Nano Surface Coating позволила уменьшить засветки и блики;
- скорость обмена данными между объективом и сенсором составляет 240 к/с, что обеспечивает высочайшую скорость работы системы автофокусировки.
Цена $999.99
LUMIX G VARIO 100-300 мм/ F4.0-5.6 II / POWER O.I.S.
Телеобъектив с эквивалентным фокусным расстоянием 200-600 экв. мм. Защищенный корпус и система пятиосной стабилизации изображения DualI.S.2. Замена H-FS100300.
- Системы стабилизации изображения POWER O.I.S. и пятиосная Dual I.S.2. позволяют вести съемку с рук;
- скорость обмена данными между объективом и сенсором составляет 240 к/с, что обеспечивает высочайшую скорость работы системы автофокусировки;
- пыле- и влагозащита позволяют использовать объектив в полевых условиях;
- подходит для высококачественной видеосъемки (описано выше);
- оптическая схема объектива включает 17 элементов, объединенных в 12 групп, в том числе одну линзу со сверхнизкой дисперсией;
- покрытие линз уменьшает засветки и блики.
Цена $649.99
LUMIX G LEICA DG VARIO-ELMARIT PROFESSIONAL LENS 8-18MM F2.8-4.0 ASPH
Сверхширокоугольный объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 16-36. Профессиональная высококачественная оптика LEICA DG VARIO-ELMARIT с нано-покрытием Panasonic. (1 ASPH ED / 3 ASPH.2 ED / 1 UHR)
- 2.25X оптический широкоугольный zoom 8-18mm F2.8-4.0 (резьба фильтра 67 мм)
- Прочность металлического корпуса для различных погодных условий (защита от брызг / пыленепроницаемость / -10 ° C)
- Быстрая фокусировка с помощью привода AF 240
- Компактность Micro Four Thirds - Общая длина около 88 мм, прибл. Вес 315 г.
Цена $ 1,099.99
LUMIX G LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm F2.8-4.0 ASPH POWER Optical I.S.
Профессиональная высококачественная оптика LEICA DG VARIO-ELMARIT с нано-покрытием Panasonic. (4 ASPH / 2 ED)
- 5X Оптический 24-120 мм F2.8-4.0 (62 мм протектора фильтра)
- Прочность металлического корпуса для различных погодных условий (Брызгозащищенное / Пылесборное / -10C Freezeproof)
- Panasonic POWER O.I.S. Совместимый с LUMIX Dual I.S. 2.0 LUMIX Беззеркальные камеры.
- Быстрая фокусировка с помощью линейного двигателя 240 к / с
Цена $499.99