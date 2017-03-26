Sony заняла второе место по продажам полнокадровых камер

публикованы данные службы NPD Group о продажах в январе-феврале текущего года полнокадровых камер и оптики к ним в США. По этим данным Sony впервые заняла второе место, отодвинув Nikon на третье место.

Впереди пока Canon. Динамика роста продаж камер Sony в этом сегменте впечатляюща + 23%. Причем, если оценивать общие показатели продаж рынка без учета Sony, то он бы показал падение в - 2%, а c учетом продаж полнокадровых камер Sony + 5%.

Такой рост обусловлен популярностью и успешными продажами полнокадровых камер Sony a7R II и Sony a7S II, оснащенных лучшими на сегодняшний день сенсорами. Разумеется, небольшой рост продаж full-frame камер хотелось бы трактовать позитивным рыночным показателем, но суммарные продажи камер в мире, увы, стремительно падают уже несколько лет подряд, не выдерживая конкуренции с растущими фотовозможностями смартфонов.

Данные по продажам камер CIPA:

Пока Sony наращивает разработки, производство и, главное для себя, продажи, давайте посмотрим, как идут дела у одной известной компании, которую неожиданно для многих отодвинули на третье место. А ведь еще несколько лет назад была совсем другая и достаточно устойчивая тенденция.

В апреле руководство Nikon создало единое подразделение для разработки линз и оптических систем всех уровней сложности. До этого в компании было три инженерных подразделения, занятых разработкой оптики. Отныне это будет одна группа внутри компании, которая будет разрабатывать оптику для фотокамер, микроскопов и оборудования для литографического производства полупроводников.

Казалось бы, нейтральная новость, но... Единое инженерное подразделение для разработки оптики создаётся на фоне больших убытков компании от текущей деятельности. От производства цифровых фотокамер компания получает порядка 60 % выручки. Смартфоны нанесли огромный удар по этому бизнесу. Так, если в 2015 финансовом году чистая прибыль Nikon составляла 18,2 млрд иен ($163,5 млн), то от деятельности в 2016 финансовом году компания получила чистых убытков на уровне 9 млрд иен ($80 млн). Из-за чего это произошло видно из следующего графика. Да, взятый компанией курс на цифрокомпакты оказался ошибочным.

О плане реструктуризации Nikon было объявлено в декабре прошлого года. В частности, компания собиралась поощрить к раннему выходу на пенсию 1000 сотрудников. В прошлом месяце эта цифра увеличена уже до 1143 человек. План реструктуризации потребует затрат до 53 млрд иен ($477 млн). В эту же сумму включены другие расходы, включая создание единого инженерного подразделения по проектированию оптических систем. Отдачу от предпринятых усилий в Nikon рассчитывают увидеть в 2018 году.

А пока продажи выглядят вот так: