Samyang выпустил VDSLR 16mm T2.6

.. и готовит док-станцию под свои объективы.

Производитель оптики Samyang выпустил новый кинообъектив для зеркальных камер 16mm T2.6, который предназначен для съемки видео с зубчатыми венцами. Этот объектив занял своё место среди кинооптики Samyang, которая сейчас охватывает диапазон фокусных расстояний от рыбьего глаза 8mm вплоть до телефото 135mm. Также существует шесть объективов для беззеркальных камер в диапазоне фокусных расстояний от 8 до 50mm.

Новый 16mm T2.6 будет доступен по всему миру с июня по цене 599 евро.

Также Samyang готовит к анонсу док-станцию для точной настройки своих объективов. Это будет устройство, аналогичное тому, что предлагает Sigma.

Никаких подробностей о станции на данный момент нет.