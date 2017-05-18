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Монитор LG 43UD79-B

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Желаете одновременно видеть все стадии вашего рабочего процесса по редактированию фотографий на экране одного огромного монитора? Компания LG может предложить кое-что необычное.
18.05.2017
Photonews

   У анонсированного совсем недавно компанией LG монитора 43UD79-B, экран имеет диагональ 42,5 дюйма и разрешение 4К, и его можно использовать как четыре отдельных монитора разрешения Full HD с половинной диагональю – то есть, 21,3 дюйма.

   Жидкокристаллическая панель выполнена по технологии IPS, имеет антибликовое покрытие, полное разрешение 3840x2160 при частоте обновления 60 Гц, динамическую частоту кадров AMD FreeSync, которая предотвращает разрыв изображения на экране, когда в одном кадре кадре видно сразу несколько кадров. Время отклика составляет 8 мс, контраст 1000:1, отображается 1,07 миллиардов цветовых оттенков.

   Монитор LG 43UD79-B обеспечивает чрезвычайную гибкость в плане подключения. Имеются два входа HDMI 2.0 (4K при 60 Гц), два HDMI 1.4 (4К при 30 Гц), один USB 3.1 тип С (DisplayPort) и один DisplayPort 1.2a (4K at 60Hz).

   Изображение на экране можно разбить в различных конфигурациях, комбинируя от одного до четырех входных сигналов. Возможны и варианты режима PiP «картинка в картинке».

   Среди других технических характеристик нового дисплея указывается: максимальная яркость 350 кд/кв.м, углы обзора до 178°, плотность пикселей 104 на дюйм (41/см), имеются два встроенных 10-ваттных динамика от Harman Kardon, а также разъем для наушников.

   Монитор LG 43UD79-B начнет продаваться совсем скоро, уже в конце мая 2017 года – сначала в Японии (ориентир стоимости – $745), а далее и на других рынках,например, в США предзаказ можно оставить за $697.




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