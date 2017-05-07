Новый макрообъектив с кольцевой вспышкой от Canon

омпания Canon анонсировала скорый выход компактного макрообъектива Canon EF-S 35mm F2.8 Macro IS STM, рассчитанного на использование с зеркальными камерами, имеющими матрицу формата APS-C.

Как и макрообъектив для беззеркальной системы EF-M 28mm F3.5 Macro, выпущенный год назад, новый EF-S 35mm F2.8 Macro оснащен встроенной светодиодной кольцевой вспышкой.

Canon EF-S 35mm F2.8 Macro IS STM, будучи установленным на камеру с «кропнутой» матрицей, имеет эквивалентное фокусное расстояние 56 мм. Минимальное расстояние фокусировки составляет всего 3 см. В объективе использована фирменная гибридная система стабилизации изображения, дающая, по данным производителя, до четырех экспоступеней выигрыша. Сообщается, что двигатель STM обеспечивает беззвучную работу автофокуса, что идеально подходит для видеосъемки.

Технические данные объектива Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM:

Фокусное расстояние — 35 мм (ЭФР 56 мм);

Максимальная диафрагма — F/2,8;

Оптическая схема — 10 элементов в 6 группах;

Максимальное увеличение — 1:1;

Число лепестков диафрагмы — 7;

Установочный размер фильтра — 49 мм;

Размеры — диаметр 69 мм, длина 56 мм;

Масса — 190 г.

Объектив Canon EF-S 35mm F2.8 IS STM поступит в продажу в июне 2017 года, ориентир стоимости – $349.