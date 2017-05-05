Слухи: Sony представит объектив с «необычными» характеристиками

Сайт SonyAlphaRumors сообщил, что от нового источника поступила информация о скором появлении нового объектива от Sony, который будет обладать необычными и даже «сумасшедшими» характеристиками.

Редактор SonyAlphaRumors предполагает, что это может быть «стандартный» зум 28-70 f/2.0, на который был получен патент. Очевидно, что будущие выдающиеся характеристики этого объектива заключаются не только в постоянной на всех фокусных расстояних большой диафрагме. Явно, патент на что-то примененное в этом зуме, должен означать нечто другое. Мы будем держать вас в курсе.