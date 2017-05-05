Зарегистрироваться / или
Почта:

Пароль:

Запомнить меня
Напомнить пароль

Слухи: Sony представит объектив с «необычными» характеристиками

Главная / Новости / Слухи
Выходит новый «стандартный» зум 28-70mm f/2.0?
13.05.2017
Photonews

Сайт SonyAlphaRumors сообщил, что от нового источника поступила информация о скором появлении нового объектива от Sony, который будет обладать необычными и даже «сумасшедшими» характеристиками.

Редактор SonyAlphaRumors предполагает, что это может быть «стандартный» зум 28-70 f/2.0, на который был получен патент. Очевидно, что будущие выдающиеся характеристики этого объектива заключаются не только в постоянной на всех фокусных расстояних большой диафрагме. Явно, патент на что-то примененное в этом зуме, должен означать нечто другое. Мы будем держать вас в курсе.




Комментарии /
Дополнительно /
Еще никто не нажал "Мне нравится" :(
Будьте первым: Войдите или зарегистрируйтесь


Новости по теме /
13.05.2017
Слухи: Sony представит объектив с «необычными» характеристиками
11.05.2017
Слухи: Canon 6D Mark II будет анонсирован в июле 2017
05.05.2017
Слухи: выходит Canon L 85mm f/1.4L
Зарегистрироваться
О проекте
Забыли пароль?
Copyright © 2011 Photonews
Наш RSS
Пользовательское соглашение
Реклама на сайте
Контакты
Вконтакте