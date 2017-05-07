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Фотогигант слегка покачнулся

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Компания Canon признала, что объективы EF 24-105mm f/4L IS II определенных серий имеют проблему с фокусировкой.
12.05.2017
Photonews

    На официальном сайте Canon canon.com.ph было размещено уведомление для пользователей объективами EF 24-105mm f/4L IS II, которое на данный момент отсутствует. Очевидно, что сообщение будет разослано по всему миру в течение ближайшего времени и опубликовано.

Текст уведомления был следующий (перевод):

"Мы определили, что некоторые объективы EF 24-105mm f/4L IS II имеют неисправности, связанные с системой фокусировки. Мы приносим наши искренние извинения пользователям, которых затронула эта проблема. Мы приложим все усилия в нашем управлении качеством, чтобы убедиться, что наши клиенты используют наши продукты с доверием.

Описание проблемы: в конце широкоугольного положения фокусировка не производится должным образом при выборе периферийной точки автофокусировки, независимо от режима выбора зоны АФ.

Если первые две цифры в серийном номере (см рисунок ниже) вашего объектива «48», «49», «50» или «51», то ваш объектив, возможно, имеет эту проблему".




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