Слухи: Canon 6D Mark II будет анонсирован в июле 2017

оявление камеры Canon 6D на рынке в 2012-м году явилось заметным событием в мире фотографии. Однако это произошло пять лет назад, и неудивительно, что многие жаждут увидеть обновление популярной модели.

Похоже, что ждать им осталось недолго. По сообщению хорошо известного сайта Canon Rumors, компания Canon планирует объявить о выходе зеркальной камеры 6D Mark II в июле 2017-го года – всего лишь через два месяца, а то и меньше. Уточняется также, что время ожидания появления камеры в продаже после анонса будет также небольшим – еще около месяца, то есть 6D Mark II окажется в магазинах в районе августа 2017-го. Сайт Canon Rumors считает информацию о сроках анонса и выхода 6D Mark II достоверной с высокой вероятностью, однако признает, что сроки могут быть запросто изменены даже в последний момент.

Камера получит полнокадровый сенсор с разрешением немного больше, чем у предшественницы – 24-28МП. Корпус станет чуть компактнее, вес – меньше. А вот стоимость будет чуть больше, чем у EOS 6D.

Предполагаемые характеристики Canon 6D Mark II

o Полнокадровый CMOS сенсор 24-28МП

o Автофокус по 45 точкам перекрестного типа

o Серийная съемка 6 кадров в секунду

o 4K-видео

o Процессор DIGIC 7

o Встроенный Wi-Fi, GPS, NFC, Bluetooth

o Автофокус Dual Pixel

o Поворотный сенсорный экран

o РежимыHDR Movie иTime Lapse Movie

o Двойной слот для SD-карт

o Оптический видоискатель со 100%-м охватом

Ну, что же, давайте дождемся июля...