Слухи: Canon 6D Mark II будет анонсирован в июле 2017

Похоже, что ждать им осталось недолго. По сообщению хорошо известного сайта Canon Rumors, компания Canon планирует объявить о выходе зеркальной камеры 6D Mark II в июле 2017-го года – всего лишь через два месяца, а то и меньше. Уточняется также, что время ожидания появления камеры в продаже после анонса будет также небольшим – еще около месяца, то есть 6D Mark II окажется в магазинах в районе августа 2017-го. Сайт Canon Rumors считает информацию о сроках анонса и выхода 6D Mark II достоверной с высокой вероятностью, однако признает, что сроки могут быть запросто изменены даже в последний момент.
Камера получит полнокадровый сенсор с разрешением немного больше, чем у предшественницы – 24-28МП. Корпус станет чуть компактнее, вес – меньше. А вот стоимость будет чуть больше, чем у EOS 6D.
Предполагаемые характеристики Canon 6D Mark II
o Полнокадровый CMOS сенсор 24-28МП
o Автофокус по 45 точкам перекрестного типа
o Серийная съемка 6 кадров в секунду
o 4K-видео
o Процессор DIGIC 7
o Встроенный Wi-Fi, GPS, NFC, Bluetooth
o Автофокус Dual Pixel
o Поворотный сенсорный экран
o РежимыHDR Movie иTime Lapse Movie
o Двойной слот для SD-карт
o Оптический видоискатель со 100%-м охватом
Ну, что же, давайте дождемся июля...