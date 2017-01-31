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Canon выпускает прошивку 1.1.1 для EOS 7D Mark II

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08.05.2017
Photonews

Canon выпустила новую прошивку для поколения Mark II своей зеркальной APS-C камеры EOS 7D. Версия прошивки 1.1.1 включает в себя все улучшения и исправления предыдущих обновлений и дополнительно устраняет ряд проблем с камерой:
1. Улучшенная надежность связи при передаче изображений с использованием беспроводного передатчика WFT-E7.
2. Исправление ошибки Err70, которая появлялась при определенных комбинациях настроек.
3. Устраняет явление, при котором в очень редких случаях затвор переставал реагировать.
4. Повышена надёжность выполнения некоторых операций для пользовательских функций.
Пожалуйста, обратите внимание, что, если вы используете адаптер W-E1, имя камеры в Wi-Fi будет сброшено на значение по умолчанию при установке новой прошивки. Таким образом, вы должны изменить имя перед последующим использованием. Версия прошивки 1.1.1 доступна для загрузки с веб-сайта Canon.
 



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