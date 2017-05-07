омпания Fujifilm выпускает два объектива с байонетом G для цифровой беззеркальной среднеформатной системы GFX 50S, а также адаптер для установки крупноформатных объективов Fujifilm прежних, «старинных», версий. Кроме того, обновлена информация о планах выпуска объективов GF.

Объектив FUJINON GF 23mm F4 R LM WR

Объектив FUJINON GF 23mm F4 R LM WR при установке на камеру Fujifilm GFX 50S получает эквивалентное фокусное расстояние 18 мм. У него линейный фокусировочный мотор, девятилепестковая диафрагма со скругленными лепестками. Оптическая схема состоит из 15 элементов в 12 группах, включая два асферических элемента, три низкодисперсных элемента ED и один элемент супер-ED со сверхнизкой дисперсией – для подавления сферических и хроматических аберраций. Покрытие Nano GI уменьшает ореолы и блики. Объектив имеет всепогодное исполнение. Специфицирована работа при низких температурах до –10°C. Размеры объектива – 103х90 мм (длина / диаметр), вес – 845 грамм. Резьба под светофильтры 82 мм. Поставки объектива GF23mm F4 R LM WR начнутся в июне 2017 года, рекомендованная розничная цена в России – 169990 рублей.

Объектив FUJINON GF 110mm F2 R LM WR

Также в июне обещано начало продаж второго объектива – FUJINON GF 110mm F2 R LM WR, который также имеет исполнение с защитой от непогоды, линейный мотор и девятилепестковую диафрагму, формирующую «красивое боке как спереди, так и сзади». Конструкция состоит из 14 элементов в 9 группах, включая три элемента ED и один супер-ED. Фокусное расстояние при установке на камеру GFX 50S составит 87 экв.мм. Рекомендованная розничная цена объектива FUJINON GF 110mm F2 R LM WR в России – 179999 рублей.