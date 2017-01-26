2017 PIRELLI CALENDAR BY PETER LINDBERGH AND MORE...

Над сорок четвертым выпуском Календаря работал один из самых влиятельных фотографов современности — Питер Линдберг. Он единственный фотограф, в третий раз приглашенный Pirelli для сотрудничества.
Линдберг назвал эту серию фотографий «запечатленные эмоции», подчеркнув свое намерение показать на страницах календаря не идеальные обнаженные тела, а эмоции и ощущения, благодаря которым обнажается душа модели.
Для воплощения идеи естественной красоты и женственности Линдберг выбрал 14 всемирно известных актрис: Шарлотту Рэмплинг, Николь Кидман, Хелен Миррен, Уму Турман, Пенелопу Крус, Кейт Уинслет, Джулианну Мур, Джессику Честейн, Руни Мара, Лупиту Нионго, Леа Сейду, Алисию Викандер, Робин Райт и Чжан Цзыи.
Мультимедиа Арт Музей представляет выставку посвященную легендарному календарю Pirelli — «2017 Pirelli calendar by Peter Lindberg and more…»
26.03.2017
Photonews
Photonews
Над сорок четвертым выпуском Календаря работал один из самых влиятельных фотографов современности — Питер Линдберг. Он единственный фотограф, в третий раз приглашенный Pirelli для сотрудничества.
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