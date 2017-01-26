2017 PIRELLI CALENDAR BY PETER LINDBERGH AND MORE...

Над сорок четвертым выпуском Календаря работал один из самых влиятельных фотографов современности — Питер Линдберг. Он единственный фотограф, в третий раз приглашенный Pirelli для сотрудничества.



Линдберг назвал эту серию фотографий «запечатленные эмоции», подчеркнув свое намерение показать на страницах календаря не идеальные обнаженные тела, а эмоции и ощущения, благодаря которым обнажается душа модели.



Для воплощения идеи естественной красоты и женственности Линдберг выбрал 14 всемирно известных актрис: Шарлотту Рэмплинг, Николь Кидман, Хелен Миррен, Уму Турман, Пенелопу Крус, Кейт Уинслет, Джулианну Мур, Джессику Честейн, Руни Мара, Лупиту Нионго, Леа Сейду, Алисию Викандер, Робин Райт и Чжан Цзыи.