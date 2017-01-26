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PHOTOBOOKFEST 2017

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С 12 по 28 мая в Москве пройдет PHOTOBOOKFEST — событие международного формата, направленное на поддержку и развитие фотокнижной индустрии и фотографического искусства.
26.03.2017
Photonews

В течение семнадцати дней фестиваля гостей ждет насыщенная выставочная и образовательная программы, а уже сейчас открыт прием заявок на участие в Конкурсе книжных макетов. 

Выставочный блок фестиваля представит историю авангардной фотокниги в СССР, а также работы молодых фотографов из России и СНГ в области авторской книги (проект «Новый разворот», куратор А. Богомолова). В рамках специальной программы будет показан шорт-лист победителей конкурса The Paris Photo-Aperture Photobook Awards (США/Франция), Photobookfestival Kassel Dummy Awards (Германия), Flip photobook video awards (Россия) , a также инсталляция венгерского художника Петера Пуклуса Handbook to the stars и проект Expert photobook review (Россия). 

В рамках образовательной программы пройдут лекции, мастер-классы и воркшопы по созданию, дизайну и печати фотокниг, встречи с авторами и издателями, презентации, круглые столы с участием российских и зарубежных специалистов. 

Заявки на участие в Конкурсе книжных макетов (photobook dummies) принимаются до 25 апреля 2017 года. Победитель получит возможность печати тиража собственной книги в типографии «Парето-Принт», которая является стратегическим партнером фестиваля. 

Миссия PHOTOBOOKFEST – открыть широкой аудитории фотокнигу как самодостаточный формат художественного высказывания в современной визуальной культуре, предоставить возможность горизонтальных культурных связей, международного обмена опытом и, что особенно важно, живого общения.

Место проведения: Центр фотографии имени братьев Люмьер.




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