PHOTOBOOKFEST 2017

В течение семнадцати дней фестиваля гостей ждет насыщенная выставочная и образовательная программы, а уже сейчас открыт прием заявок на участие в Конкурсе книжных макетов.



Выставочный блок фестиваля представит историю авангардной фотокниги в СССР, а также работы молодых фотографов из России и СНГ в области авторской книги (проект «Новый разворот», куратор А. Богомолова). В рамках специальной программы будет показан шорт-лист победителей конкурса The Paris Photo-Aperture Photobook Awards (США/Франция), Photobookfestival Kassel Dummy Awards (Германия), Flip photobook video awards (Россия) , a также инсталляция венгерского художника Петера Пуклуса Handbook to the stars и проект Expert photobook review (Россия).



В рамках образовательной программы пройдут лекции, мастер-классы и воркшопы по созданию, дизайну и печати фотокниг, встречи с авторами и издателями, презентации, круглые столы с участием российских и зарубежных специалистов.



Заявки на участие в Конкурсе книжных макетов (photobook dummies) принимаются до 25 апреля 2017 года. Победитель получит возможность печати тиража собственной книги в типографии «Парето-Принт», которая является стратегическим партнером фестиваля.



Миссия PHOTOBOOKFEST – открыть широкой аудитории фотокнигу как самодостаточный формат художественного высказывания в современной визуальной культуре, предоставить возможность горизонтальных культурных связей, международного обмена опытом и, что особенно важно, живого общения.



Место проведения: Центр фотографии имени братьев Люмьер.