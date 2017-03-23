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Фотокамера Panasonic Lumix GX800

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Компания Panasonic анонсировала беззеркальный фотоаппарат Lumix GX800
26.03.2017
Photonews

Новинка получила сенсор Digital Live MOS с разрешением 16 млн пикселей без низкочастотного фильтра и новый процессор изображения Venus Engine, обеспечивающий высокую производительность. Значение светочувствительности достигает ISO 25600. 

Контрастная система автофокусировки поддерживает технологию Depth From Defocus («глубина из расфокусировки»), а также обеспечивает высочайшую скорость и точность работы. Время фокусировки составляет около 0,07 секунды. 


Сенсорный экран с диагональю 3 дюйма можно развернуть на 180 градусов — при этом он автоматически переключится в режим «Автопортрет». В этом режиме доступны функции, облегчающие селфи-съёмку. Предусмотрены такие возможности ретуши, как «Ровная кожа» и «Размытие» — это позволит снимать более красивые автопортреты. Имеется встроенный адаптер беспроводной связи Wi-Fi. 

Фотокамера относится к стандарту Micro Four Thirds. Она будет предлагаться в корпусе чёрного цвета. 
 



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