Фотокамера Panasonic Lumix GX800

Новинка получила сенсор Digital Live MOS с разрешением 16 млн пикселей без низкочастотного фильтра и новый процессор изображения Venus Engine, обеспечивающий высокую производительность. Значение светочувствительности достигает ISO 25600.



Контрастная система автофокусировки поддерживает технологию Depth From Defocus («глубина из расфокусировки»), а также обеспечивает высочайшую скорость и точность работы. Время фокусировки составляет около 0,07 секунды.



Сенсорный экран с диагональю 3 дюйма можно развернуть на 180 градусов — при этом он автоматически переключится в режим «Автопортрет». В этом режиме доступны функции, облегчающие селфи-съёмку. Предусмотрены такие возможности ретуши, как «Ровная кожа» и «Размытие» — это позволит снимать более красивые автопортреты. Имеется встроенный адаптер беспроводной связи Wi-Fi. Сенсорный экран с диагональю 3 дюйма можно развернуть на 180 градусов — при этом он автоматически переключится в режим «Автопортрет». В этом режиме доступны функции, облегчающие селфи-съёмку. Предусмотрены такие возможности ретуши, как «Ровная кожа» и «Размытие» — это позволит снимать более красивые автопортреты. Имеется встроенный адаптер беспроводной связи Wi-Fi.



Фотокамера относится к стандарту Micro Four Thirds. Она будет предлагаться в корпусе чёрного цвета.