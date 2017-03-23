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VIA Vpai 720 для выпуска камер панорамной съёмки

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Новой разработкой компании стала платформа VIA Vpai 720 для производства сравнительно недорогих камер для панорамной съёмки видео и изображений.
26.03.2017
Photonews

Разработчик назвал платформу Vpai 720 и утверждает, что камеры на её основе способны снимать 720-градусное видео (одновременного 360° по вертикали и горизонтали). Оставим определение на совести отдела маркетинга VIA. Платформа способна захватывать изображение с разрешением 2048 × 1024 пикселей и либо записывает видео и фото на память в устройстве (карточки microSD), либо передаёт информацию сразу в компьютер, смартфон или планшет по Wi-Fi или через порт USB. Вид записи и передачи информации зависит от конкретного дизайна устройства. 

В настоящий момент на платформе VIA Vpai 720 разработаны и продаются в Китае семь камер: Chiptrip V71, Chiptrip V72, Chiptrip V73, ForFun V1, ForFun VV720, ForFun VV750 и Eken Pano I. Часть из них снабжены встроенными литиево-ионными аккумуляторами, одна из моделей имеет просмотровый 0,96-дюймовый OLED-дисплей, на отдельных устройствах рукоятка может трансформироваться в штатив-трипод




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