Камера Holga 120N снимает на пленку среднего формата 120. Возможны два варианта разбиения стандартного рулона пленки на кадры – 12 штук размера 6х6 см, либо 16 штук 6х4,5 см. Доступны два значения выдержки (1/100с и от руки, Bulb), два значения диафрагмы (f/11 и f/8), адаптер для гнезда «горячий башмак», стандартное штативное гнездо, крышечка объектива и ремешок.



Изначально камера Holga создавалась для китайского рынка – как дешевая модель на каждый день. Однако фотографы всего мира полюбили ее за своеобразное «низкокачественное» изображение.