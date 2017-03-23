Камера Holga 120N снимает на пленку среднего формата 120. Возможны два варианта разбиения стандартного рулона пленки на кадры – 12 штук размера 6х6 см, либо 16 штук 6х4,5 см. Доступны два значения выдержки (1/100с и от руки, Bulb), два значения диафрагмы (f/11 и f/8), адаптер для гнезда «горячий башмак», стандартное штативное гнездо, крышечка объектива и ремешок.
Изначально камера Holga создавалась для китайского рынка – как дешевая модель на каждый день. Однако фотографы всего мира полюбили ее за своеобразное «низкокачественное» изображение.
В этом году ожидается возрождение бренда – мы увидим в продаже классическую Holga 120N
26.03.2017
Photonews
Photonews
Камера Holga 120N снимает на пленку среднего формата 120. Возможны два варианта разбиения стандартного рулона пленки на кадры – 12 штук размера 6х6 см, либо 16 штук 6х4,5 см. Доступны два значения выдержки (1/100с и от руки, Bulb), два значения диафрагмы (f/11 и f/8), адаптер для гнезда «горячий башмак», стандартное штативное гнездо, крышечка объектива и ремешок.
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