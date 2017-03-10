Fujifilm представила кинообъективы MK Series

Передняя группа линз фокусировки и группа линз масштабирования перемещаются независимо друг от друга для того, чтобы не было смещения центра изображения относительно оптической оси и можно было избежать перенастройки фокуса во время масштабирования от общего к крупному плану и наоборот.



Число T2.9 по всему диапазону изменения фокусных расстояний облегчает возможность добиться эффекта «боке» с минимальной глубиной резкости, что также устраняет необходимость регулировки освещения и сокращает время съёмки. Отметим, что число T — это значение, которое указывает на «яркость» объектива, включает в себя значение диафрагменного числа F и коэффициент прохождения света. Чем меньше значение, тем больше света объектив передаёт на матрицу.

В новой серии представлены объективы 18-55mm T2.9 и 50-135mm T2.9. Их характеристики выглядят следующим образом: Fujinon 18-55mm T2.9 Fujinon 50-135mm T2.9 Фокусные расстояния 18–55 мм 50–135 мм Минимальное расстояние до объекта съёмки 0,38 м 0,85 м Количество лепестков диафрагмы 9 9 Диаметр фильтра 82 мм 82 мм Передний диаметр объектива 85 мм 85 мм Длина 206,3 мм 206,3 мм Вес 980 граммов 980 граммов