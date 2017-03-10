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Fujifilm представила кинообъективы MK Series

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Компания Fujifilm анонсировала кинообъективы премиум-класса MK Series, продажи которых начнутся весной нынешнего года.
10.03.2017
Photonews

Передняя группа линз фокусировки и группа линз масштабирования перемещаются независимо друг от друга для того, чтобы не было смещения центра изображения относительно оптической оси и можно было избежать перенастройки фокуса во время масштабирования от общего к крупному плану и наоборот. 

Число T2.9 по всему диапазону изменения фокусных расстояний облегчает возможность добиться эффекта «боке» с минимальной глубиной резкости, что также устраняет необходимость регулировки освещения и сокращает время съёмки. Отметим, что число T — это значение, которое указывает на «яркость» объектива, включает в себя значение диафрагменного числа F и коэффициент прохождения света. Чем меньше значение, тем больше света объектив передаёт на матрицу. 

В новой серии представлены объективы 18-55mm T2.9 и 50-135mm T2.9. Их характеристики выглядят следующим образом:

 

Fujinon 18-55mm T2.9

Fujinon 50-135mm T2.9

Фокусные расстояния

18–55 мм

50–135 мм

Минимальное расстояние до объекта съёмки

0,38 м

0,85 м

Количество лепестков диафрагмы

9

9

Диаметр фильтра

82 мм

82 мм

Передний диаметр объектива

85 мм

85 мм

Длина

206,3 мм

206,3 мм

Вес

980 граммов

980 граммов

 




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