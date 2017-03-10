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Ricoh R Development Kit

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Компания Ricoh выпустила камеру R Development Kit, предназначенную для видеосъёмки с углом охвата 360 градусов.
10.03.2017
Photonews

Новинка позволяет осуществлять видеотрансляции в формате 2K со скоростью 30 кадров в секунду. При этом все операции по обработке видеоряда осуществляются непосредственно на камере в режиме реального времени.

Устройство наделено интерфейсами HDMI и USB, а также слотом для флеш-карты стандарта microSD. 

Ricoh R Development Kit имеет довольно компактные габариты, хотя точные размеры не приводятся. Как можно понять по названию, камера рассчитана на создателей контента и профессиональных пользователей.
 



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