Новинка позволяет осуществлять видеотрансляции в формате 2K со скоростью 30 кадров в секунду. При этом все операции по обработке видеоряда осуществляются непосредственно на камере в режиме реального времени.

Устройство наделено интерфейсами HDMI и USB, а также слотом для флеш-карты стандарта microSD.



Ricoh R Development Kit имеет довольно компактные габариты, хотя точные размеры не приводятся. Как можно понять по названию, камера рассчитана на создателей контента и профессиональных пользователей.