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Oppo 5x Dual Camera Zoom

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Специалистам компании удалось создать первую в мире двойную камеру, которая, в отличие от существующих сегодня альтернатив, обладает оптическим зумом 5x.
10.03.2017
Photonews

Фирменная компоновка составляющих одного из модулей, прозванного разработчиками «перископом», насчитывает 50 отдельных деталей. Данная камера характеризуется «горизонтальным» размещением в корпусе, то есть перпендикулярно традиционному положению. В собранном виде она достигает в высоту 5,7 мм, что позволяет в теории установить её даже в тонкие смартфоны. 

Световой поток, попав через внешний объектив на специальное зеркало в форме призмы, отражается так, чтобы путь его дальнейшего следования лежал через смещённый на угол 90° телефотообъектив с оптической стабилизацией. Последний обеспечивает трёхкратный оптический зум. Пятикратное увеличение достигается путём совместной обработки изображений с телеобъектива и расположенного рядом обычного широкоугольного объектива. 

Описанная выше особенность фотосистемы 5x Dual Camera Zoom позволит увеличить качество фотоснимков при выборе режима с максимальным уровнем оптического увеличения. Плавность видеосъёмки с помощью 5x Dual Camera Zoom также обещает выйти на новый уровень благодаря улучшенному механизму оптической стабилизации. Компенсация «тряски» реализована за счёт регулировки положения призмы с точностью до тысячных долей градуса. 

Руководство Oppo во время анонса системы 5x Dual Camera Zoom так и не упомянуло, в каком смартфоне её планируют использовать, а также как скоро инновационная камера обрадует пользователей смартфонов невероятным качеством фотографий и плавностью съёмочного процесса. Компания подала около 50 заявок на патенты во время разработки этой системы. 




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