Oppo 5x Dual Camera Zoom

Фирменная компоновка составляющих одного из модулей, прозванного разработчиками «перископом», насчитывает 50 отдельных деталей. Данная камера характеризуется «горизонтальным» размещением в корпусе, то есть перпендикулярно традиционному положению. В собранном виде она достигает в высоту 5,7 мм, что позволяет в теории установить её даже в тонкие смартфоны.
Световой поток, попав через внешний объектив на специальное зеркало в форме призмы, отражается так, чтобы путь его дальнейшего следования лежал через смещённый на угол 90° телефотообъектив с оптической стабилизацией. Последний обеспечивает трёхкратный оптический зум. Пятикратное увеличение достигается путём совместной обработки изображений с телеобъектива и расположенного рядом обычного широкоугольного объектива.
Описанная выше особенность фотосистемы 5x Dual Camera Zoom позволит увеличить качество фотоснимков при выборе режима с максимальным уровнем оптического увеличения. Плавность видеосъёмки с помощью 5x Dual Camera Zoom также обещает выйти на новый уровень благодаря улучшенному механизму оптической стабилизации. Компенсация «тряски» реализована за счёт регулировки положения призмы с точностью до тысячных долей градуса.
Руководство Oppo во время анонса системы 5x Dual Camera Zoom так и не упомянуло, в каком смартфоне её планируют использовать, а также как скоро инновационная камера обрадует пользователей смартфонов невероятным качеством фотографий и плавностью съёмочного процесса. Компания подала около 50 заявок на патенты во время разработки этой системы.
Photonews
Фирменная компоновка составляющих одного из модулей, прозванного разработчиками «перископом», насчитывает 50 отдельных деталей. Данная камера характеризуется «горизонтальным» размещением в корпусе, то есть перпендикулярно традиционному положению. В собранном виде она достигает в высоту 5,7 мм, что позволяет в теории установить её даже в тонкие смартфоны.
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