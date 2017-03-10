Ультраширокоугольный объектив Irix 11mm f/4

Irix 11мм будет выпускаться в двух модификациях: Blackstone и Firefly. Оптическая схема в обоих случаях одинакова, однако версия Blackstone имеет конструктив из алюминиево-магниевого сплава, металлическое фокусировочное кольцо с бороздками, а также стойкое покрытие, предохраняющее от появления царапин. В младшей модификации Firefly этими особенностями пожертвовали – дабы уменьшить вес объектива и его стоимость. Firefly имеет фокусировочное кольцо с резиновым покрытием, а также облегченная на 12% конструкция.
Еще одна особенность старшей версии Blackstone заключается в том, что нанесенная гравировка чувствительная к ультрафиолету и светится в темноте, так что этот вариант лучше подойдет для ночных съемок.
Новинка обеспечивает угол зрения 126°, при этом «гарантирована минимальная дисторсия на уровне всего лишь 3,13%», которая достигается за счет специальной оптической схемы, включающей в себя 4 рефракционных элемента, 2 элемента ED со сверхнизкой дисперсией, а также 3 асферических элемента.
10.03.2017
Photonews
Photonews
Irix 11мм будет выпускаться в двух модификациях: Blackstone и Firefly. Оптическая схема в обоих случаях одинакова, однако версия Blackstone имеет конструктив из алюминиево-магниевого сплава, металлическое фокусировочное кольцо с бороздками, а также стойкое покрытие, предохраняющее от появления царапин. В младшей модификации Firefly этими особенностями пожертвовали – дабы уменьшить вес объектива и его стоимость. Firefly имеет фокусировочное кольцо с резиновым покрытием, а также облегченная на 12% конструкция.
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