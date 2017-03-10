LUMIX G VARIO 100-300 ММ / F4.0-5.6 II / POWER O.I.S. (H-FSA100300)

Телеобъектив с фокусным расстоянием 200-600 экв. мм. Защищенный корпус и система пятиосной стабилизации изображения Dual I.S.2. Замена H-FS100300.

- Системы стабилизации изображения POWER O.I.S. и пятиосная Dual I.S.2. позволяют вести съемку с рук;- скорость обмена данными между объективом и сенсором составляет 240 к/с, что обеспечивает высочайшую скорость работы системы автофокусировки;- пыле- и влагозащита позволяют использовать объектив в полевых условиях;- подходит для высококачественной видеосъемки (описано выше);- оптическая схема объектива включает 17 элементов, объединенных в 12 групп, в том числе одну линзу со сверхнизкой дисперсией;- покрытие линз уменьшает засветки и блики.