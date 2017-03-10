LUMIX G X VARIO 35-100 ММ / F2.8 II / POWER O.I.S. (H-HSA35100)

Стандартный зум-объектив с фокусным расстоянием 70-200 экв.мм и светосилой F2.8: защищенный корпус, высокое качество изображения и высочайшая скорость фокусировки. Выходит на замену модели H-HS35100.



- Красивое бокэ при съемке портретов и крупных планов;

возможность использования коротких выдержек;

- светосила F2.8 и пятиосная стабилизация изображения Dual I.S.2 позволяют снимать с рук без вспышки даже в условиях недостаточной освещенности;

- благодаря защите от влаги, пыли и холода (до -10°) возможна съемка в тяжелых полевых условиях;

- подходит для высококачественной видеосъемки (описано выше);

- оптическая схема включает 18 элементов, объединенных в 13 групп, в том числе одну линзу со сверхнизкой дисперсией и две ED-линзы;

- технология Nano Surface Coating позволила уменьшить засветки и блики;

- скорость обмена данными между объективом и сенсором составляет 240 к/с, что обеспечивает высочайшую скорость работы системы автофокусировки;

- при зумировании передняя линза остается неподвижной.