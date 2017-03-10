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LUMIX G X VARIO 35-100 ММ / F2.8 II / POWER O.I.S. (H-HSA35100)

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Компания Panasonic представила LUMIX G X VARIO 35-100 мм / F2.8 II / POWER O.I.S. (H-HSA35100)
10.03.2017
Photonews

Стандартный зум-объектив с фокусным расстоянием 70-200 экв.мм и светосилой F2.8: защищенный корпус, высокое качество изображения и высочайшая скорость фокусировки. Выходит на замену модели H-HS35100. 

- Красивое бокэ при съемке портретов и крупных планов; 
возможность использования коротких выдержек; 
- светосила F2.8 и пятиосная стабилизация изображения Dual I.S.2 позволяют снимать с рук без вспышки даже в условиях недостаточной освещенности; 
- благодаря защите от влаги, пыли и холода (до -10°) возможна съемка в тяжелых полевых условиях; 
- подходит для высококачественной видеосъемки (описано выше); 
- оптическая схема включает 18 элементов, объединенных в 13 групп, в том числе одну линзу со сверхнизкой дисперсией и две ED-линзы; 
- технология Nano Surface Coating позволила уменьшить засветки и блики; 
- скорость обмена данными между объективом и сенсором составляет 240 к/с, что обеспечивает высочайшую скорость работы системы автофокусировки; 
- при зумировании передняя линза остается неподвижной.




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