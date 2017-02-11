Беззеркальная камера Canon EOS M6

овая М6 – не замена М5, эти две камеры будут выпускаться параллельно. Просто М6 попадает в линейке беззеркалок Canon на уровень чуть ниже, чем М5.

Большинство технических характеристик Canon EOS M6 совпадает с моделью М5. Это и 24-мегапиксельная CMOS-матрица формата APS-C со встроенными датчиками системы гибридного автофокуса Dual Pixel AF, и процессор Digic 7, и трехдюймовый сенсорный дисплей. Новая М6 так же может снимать видео 1080@60p и оснащена встроенными модулями Wi-Fi (с поддержкой NFC) и Bluetooth.



Разница между двумя моделями состоит в том, что у М5 есть встроенный видоискатель, а поворотный дисплей М6 может разворачиваться вверх для съемки селфи.