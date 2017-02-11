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Беззеркальная камера Canon EOS M6

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Новая М6 – не замена М5, эти две камеры будут выпускаться параллельно. Просто М6 попадает в линейке беззеркалок Canon на уровень чуть ниже, чем М5.
25.02.2017
Photonews

Большинство технических характеристик Canon EOS M6 совпадает с моделью М5. Это и 24-мегапиксельная CMOS-матрица формата APS-C со встроенными датчиками системы гибридного автофокуса Dual Pixel AF, и процессор Digic 7, и трехдюймовый сенсорный дисплей. Новая М6 так же может снимать видео 1080@60p и оснащена встроенными модулями Wi-Fi (с поддержкой NFC) и Bluetooth. 

Разница между двумя моделями состоит в том, что у М5 есть встроенный видоискатель, а поворотный дисплей М6 может разворачиваться вверх для съемки селфи. 


Одновременно с камерой анонсирован опциональный электронный видоискатель EVF-DC2, который можно устанавливать на М6. Разрешение его составляет 2,36 миллиона точек, он меньше и легче, чем EVF-DC1, использовавшийся вместе с М3, однако он не может поворачиваться вверх. 

Размеры Canon M6 – 112 x 68 x 45 мм, вес – 343 грамма с аккумулятором LP-E17, на котором можно сделать 295 снимков.



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