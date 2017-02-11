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Зеркальная камера Canon EOS 77D

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Анонсирована зеркальная камера Canon EOS 77D. По уровню она попадает между сугубо любительской 800D и ориентированной на более продвинутых энтузиастов 80D.
25.02.2017
Photonews

В камере EOS 77D использована 24-мегапиксельная К-МОП матрица формата APS-C со встроенными датчиками гибридной системы автофокуса Dual Pixel, а также обновленный процессор Digic 7. Основная «зеркальная» система автофокуса – 45-точечная, причем все точки – крестовые. Система экспозамера RGB+IR имеет 7650 зон, поступающие данные используются совместно с системой автофокуса для большей точности фокусировки и распознавания объектов. 

Диапазон чувствительности EOS 77D лежит в диапазоне ISO 100-25600 (с расширением до 51200), скорость серийной съемки со включенным автофокусом достигает 6 кадров в секунду (и 4,5 кадр/с в режиме Live View), видеосъемка может вестись в форматах вплоть до Full HD 1080@60p. Свободно-поворотный монитор имеет диагональ 3” и разрешение 1,04 миллиона точек. Для беспроводного соединения со внешними устройствами имеется Wi-Fi (с поддержкой NFC) и Bluetooth LE. 

Возможно, вы заметили, что многие параметры 77D совпадают с камерой младшего уровня 800D. Преимущества 77D следующие: наличие интервального и Bulb-таймера, больше возможностей конфигурирования камеры (включая кнопку AF-On), наличие ЖК-индикатора на верхней панели камеры, а также датчика, отключающего основной дисплей при поднесении глаза к окуляру оптического пентазеркального видоискателя (увеличение которого, кстати, составляет 0,82х, а покрытие поля – 95%). 

Размеры камеры – 131 x 100 x 76 мм, вес – 540 грамм (включая аккумулятор LP-E17, позволяющий сделать 600 снимков по стандарту CIPA). 




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