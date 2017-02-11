Зеркальная камера Canon EOS 800D

Canon EOS 800D оснащена CMOS-матрицей формата APS-C разрешения 24 Мп. Этот параметр формально такой же, как у предыдущей модели EOS 760D, однако в новой 800D реализован гибридный автофокус Dual Pixel AF, преимущества которого скажутся в режиме «живого вида» Live View и при видеосъемке. Кроме того, основная система «зеркального» фазового автофокуса теперь имеет 45 точек, причем все они крестового типа (и это серьезный апгрейд по сравнению с EOS 760D, где система АФ была 19-точечной).



Также впервые в камере младшей линейки использован процессор Canon Digic 7. Одно из следствий этого – увеличенная скорость серийной съемки (до 6 кадров в секунду).



Диапазон чувствительности у Canon 800D составляет ISO 100-25600 (с расширением до 51200). Видеосъемка может идти в форматах до Full HD 1920x1080@60p. Встроенный микрофон пишет стереозвук, есть разъем для подключения внешнего.



Монитор свободно-поворотный, сенсорный дисплей имеет типовые на сегодняшний день параметры – диагональ 3”, разрешение 1,04 миллиона точек. Интерфейс обновлен – обещано, что он поможет начинающим фотографам быстро освоить камеру и легко получать желаемый результат.



Canon 800D оснащена встроенным модулем Wi-Fi с поддержкой технологии NFC. Более того, имеется и модуль Bluetooth, так что камерой можно управлять дистанционно не только при помощи смартфонов, но и с нового беспроводного Bluetooth-пульта ДУ, анонсированного одновременно с 800D.



Размеры камеры – 130 х 100 х 76 мм, вес (с аккумулятором) – 532 грамма. Аккумулятор, кстати, тот же, что и у EOS 760D, а именно, LP-E17, однако обещано, что теперь на одном заряде можно сделать 600 снимков (против 440 у 760D).